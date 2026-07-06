Comprometimento do fluxo de caixa, perda de capital de giro, redução da capacidade de investimento. A falta de liquidez devido à inadimplência pode levar uma empresa à falência e, por isso, o resgate de dívidas não deve ser negligenciado.

Para dar suporte à recuperação de crédito do empresariado de Franca e região, a ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) passa a disponibilizar o AC Recupera, uma solução que combina tecnologia, segurança jurídica e baixo custo operacional: dívidas de até 90 dias podem ser encaminhadas sem custos, enquanto títulos entre 91 e 365 dias possuem taxa operacional de R$ 5.

O serviço foi desenvolvido especialmente para atender micro, pequenas e médias empresas que enfrentam dificuldades para recuperar valores em aberto e nem sempre dispõem de uma estrutura própria de cobrança. Por meio do AC Recupera, 60% das dívidas são reavidas no prazo inicial de 90 dias.

“Cada valor não recebido representa um impacto direto na saúde financeira da empresa. Quando uma venda é concluída, mas o pagamento não é realizado, o prejuízo vai além do caixa”, afirma superintendente da ACIF, Marcelo Carraro Rocha. “O AC Recupera foi desenvolvido para tornar a recuperação desses créditos mais simples, segura e acessível, ajudando o empresário a reduzir os efeitos da inadimplência”, diz.

Recuperação rápida e processo simplificado

A plataforma funciona de forma 100% digital. O empresário cadastra a dívida no sistema e toda a tramitação é conduzida de maneira automatizada, reduzindo burocracias e custos operacionais.

O diferencial está na recuperação amigável do crédito. Antes da efetivação do protesto, o devedor é intimado e possui prazo para regularizar a pendência. Na maioria dos casos, o pagamento ocorre ainda nesta fase, evitando medidas mais severas e preservando o relacionamento comercial.

Além disso, o devedor pode quitar o débito por diferentes meios, incluindo boleto, DDA e cartão de crédito, tornando o processo mais simples para todas as partes envolvidas.

O que pode ser recuperado?

O AC Recupera permite a cobrança e protesto de diversos tipos de débitos, entre eles cheques, duplicatas, notas promissórias, contratos de prestação de serviços, confissões de dívida, contratos de aluguel, taxas condominiais, mensalidades escolares e mensalidades de serviços de saúde.

Mais segurança para quem vende

Além de aumentar as chances de recuperação dos valores, o protesto oferece respaldo jurídico e visibilidade à cobrança. Trata-se da única forma legal de restrição pública da dívida, fator que contribui significativamente para a regularização dos débitos.

Empresários interessados em conhecer o serviço podem entrar em contato com a ACIF e agendar uma apresentação da ferramenta por meio do telefone (16) 99963 8870, também disponível pelo link de WhatsApp https://wa.me/16999638870.