Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira, 6, durante uma operação da Força Tática da Polícia Militar no Jardim Aeroporto, na região Sul de Franca. Após tentar fugir de motocicleta ao perceber a aproximação da viatura, ele foi abordado. Na sequência, os policiais localizaram mais drogas, dinheiro e materiais utilizados no preparo e na comercialização de entorpecentes no apartamento onde o suspeito morava.

Monitoramento e perseguição

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar já havia recebido denúncias de que o homem estaria vendendo drogas utilizando uma motocicleta Honda Titan e morava em um condomínio localizado na avenida Gabriela Almeida Pirajá.

Durante monitoramento nas proximidades, os policiais visualizaram o suspeito deixando o condomínio com a motocicleta. Ao notar a presença da equipe, ele teria fugido em alta velocidade, dando início a um acompanhamento policial.