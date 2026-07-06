Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira, 6, durante uma operação da Força Tática da Polícia Militar no Jardim Aeroporto, na região Sul de Franca. Após tentar fugir de motocicleta ao perceber a aproximação da viatura, ele foi abordado. Na sequência, os policiais localizaram mais drogas, dinheiro e materiais utilizados no preparo e na comercialização de entorpecentes no apartamento onde o suspeito morava.
Monitoramento e perseguição
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar já havia recebido denúncias de que o homem estaria vendendo drogas utilizando uma motocicleta Honda Titan e morava em um condomínio localizado na avenida Gabriela Almeida Pirajá.
Durante monitoramento nas proximidades, os policiais visualizaram o suspeito deixando o condomínio com a motocicleta. Ao notar a presença da equipe, ele teria fugido em alta velocidade, dando início a um acompanhamento policial.
A perseguição terminou no cruzamento da rua Cyro Eduardo Rosa Faleiros com a avenida Carlos Roberto Haddad, onde o homem foi abordado.
Na revista pessoal, os militares encontraram dois invólucros contendo uma substância semelhante a crack, R$ 150 em dinheiro, um iPhone e um molho de chaves.
Drogas encontradas no apartamento
Ainda conforme a ocorrência, o suspeito informou inicialmente um endereço diferente daquele onde realmente residia. Em seguida, os policiais seguiram até o apartamento indicado nas denúncias.
No local, ele admitiu ser o locatário do imóvel e informou que havia mais drogas no interior. A companheira do suspeito acompanhou a vistoria realizada pela equipe.
Durante as buscas, foram apreendidos um pedaço grande e diversas porções de maconha, R$ 1.050 em dinheiro e materiais normalmente utilizados para o preparo e a comercialização de entorpecentes.
O homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial.
A motocicleta utilizada por ele também foi autuada por estar com o licenciamento vencido e permaneceu no condomínio, já que não havia vagas disponíveis no pátio para remoção.
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