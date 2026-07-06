A Prefeitura de Franca publicou uma nova intimação para que 37 proprietários de terrenos realizem a limpeza de seus imóveis. A relação foi divulgada pela Vigilância Sanitária Municipal no Diário Oficial de sábado, 4, estabelecendo prazo de 15 dias para que os responsáveis providenciem a manutenção dos lotes.

Prefeitura poderá executar o serviço

De acordo com a administração municipal, os proprietários que não atenderem à determinação estarão sujeitos à aplicação de multa. Além disso, a Prefeitura poderá realizar a limpeza dos terrenos e cobrar posteriormente os custos do serviço dos responsáveis pelos imóveis.

A cobrança pela limpeza executada pelo Município é calculada em R$ 0,064 da UFMF (Unidade Fiscal do Município de Franca) por metro quadrado do terreno, conforme estabelece o Código de Posturas do Município.

Objetivo é evitar riscos à saúde