Um jovem de 32 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira, 6, em Franca, após uma perseguição policial que terminou com a recuperação de um Volkswagen Nivus roubado. Segundo a Polícia Militar, o motorista fugiu de uma abordagem, dirigiu em alta velocidade e só foi detido depois de perder o controle da direção e colidir contra um poste no Jardim Progresso.

Fuga terminou em acidente

De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram acionadas pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após denúncias de que um Nivus cinza trafegava em alta velocidade pela avenida Reinaldo Chioca. O motorista também era suspeito de ter efetuado um disparo de arma de fogo em via pública.

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o veículo seguindo pela contramão. Ao perceber a aproximação das viaturas, o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade, colocando em risco motoristas e pedestres.