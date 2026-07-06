Um jovem de 32 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira, 6, em Franca, após uma perseguição policial que terminou com a recuperação de um Volkswagen Nivus roubado. Segundo a Polícia Militar, o motorista fugiu de uma abordagem, dirigiu em alta velocidade e só foi detido depois de perder o controle da direção e colidir contra um poste no Jardim Progresso.
Fuga terminou em acidente
De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram acionadas pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após denúncias de que um Nivus cinza trafegava em alta velocidade pela avenida Reinaldo Chioca. O motorista também era suspeito de ter efetuado um disparo de arma de fogo em via pública.
Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o veículo seguindo pela contramão. Ao perceber a aproximação das viaturas, o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade, colocando em risco motoristas e pedestres.
A perseguição terminou no cruzamento das ruas José Abraão da Silva e Pedro Nunes Rocha, no Jardim Progresso, quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra um poste.
Veículo roubado e placa adulterada
O motorista e a passageira foram abordados. Apesar das buscas, nenhuma arma de fogo foi localizada.
Na vistoria do veículo, os policiais constataram que a placa estava adulterada com fita isolante. Após a verificação dos sinais identificadores, foi confirmado que o automóvel havia sido roubado no dia 2 de julho, no Parque Universitário.
No interior do carro também foram encontrados a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e um cartão bancário pertencentes à vítima do roubo, que foram devolvidos.
Versões e prisão em flagrante
Questionado, o motorista afirmou ter adquirido o veículo por meio de uma negociação realizada no mesmo dia, entregando sua motocicleta como parte do pagamento. Posteriormente, admitiu que sabia da existência de registro de ocorrência envolvendo o automóvel, mas se recusou a informar quem lhe vendeu o carro.
A passageira disse aos policiais que desconhecia a origem ilícita do veículo e que apenas havia sido convidada pelo namorado para um passeio.
A Polícia Civil também constatou que o condutor não possuía habilitação para dirigir. Durante o encaminhamento ao setor de guarda de presos, ele ainda ameaçou um aspirante da Polícia Militar, afirmando integrar uma facção criminosa.
A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e direção sem habilitação, gerando perigo de dano. O veículo foi devolvido ao proprietário.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.