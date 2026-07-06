Veja o obituário desta segunda-feira, 6, em Franca:
Nome: Eurípedes Donizete da Silva
Idade: 59 anos
Local do velório: São Vicente, sala 8
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ituverava
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Laercio Justino Neves
Idade: 68 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cássia (MG)
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Rosaura Esteves de Jesus
Idade: 97 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: João Batista Neves
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, salas 2 e 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério de Claraval (MG)
Horário previsto do sepultamento: 14h
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