06 de julho de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Pedro Dartibale/GCN
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 6, em Franca:

Nome: Eurípedes Donizete da Silva 
Idade: 59 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 8
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ituverava 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Laercio Justino Neves  
Idade: 68 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cássia (MG) 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Rosaura Esteves de Jesus 
Idade: 97 anos 
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: João Batista Neves 
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, salas 2 e 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério de Claraval (MG)
Horário previsto do sepultamento: 14h

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