Veja o obituário desta segunda-feira, 6, em Franca:

Nome: Eurípedes Donizete da Silva

Idade: 59 anos

Local do velório: São Vicente, sala 8

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ituverava

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Laercio Justino Neves

Idade: 68 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cássia (MG)

Horário previsto do sepultamento: 14h