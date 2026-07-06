Um homem de 64 anos foi preso em flagrante na noite deste domingo, 5, no Jardim Cambuí, na região Norte de Franca, após agredir a companheira, ameaçá-la de morte com um revólver calibre .38 e manter uma arma de fogo de forma irregular dentro da residência. A prisão ocorreu após uma denúncia de violência doméstica feita por uma vizinha.
Violência e ameaça
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) depois que uma vizinha informou que o homem estava agredindo a companheira e que possuía uma arma de fogo em casa.
A vítima relatou que vive em união estável com o agressor há cerca de 12 anos. No momento da agressão, ela estava no quarto com os filhos quando o homem, apresentando sinais de embriaguez, passou a ofendê-la com xingamentos. Em seguida, a agrediu fisicamente e apontou um revólver em sua direção, ameaçando matá-la.
A mulher sofreu lesões na face, na boca e no ombro direito. Ela conseguiu deixar a residência e se refugiar na casa de uma vizinha, que acionou a Polícia Militar.
Arma e munições apreendidas
Ao chegarem ao imóvel, os policiais localizaram o suspeito na garagem. Durante a abordagem, encontraram um coldre preso à cintura dele.
Nas buscas realizadas na residência, acompanhadas pela vítima, os militares localizaram um revólver calibre .38, carregado com seis cartuchos, escondido próximo a vasos de plantas no corredor da casa. Também foram apreendidos outros 14 cartuchos intactos do mesmo calibre dentro do guarda-roupas do casal.
Questionado, o homem admitiu ser o proprietário da arma. Ele afirmou que havia adquirido o revólver para proteger a residência após uma tentativa de roubo, mas não apresentou documentação que autorizasse a posse do armamento.
Prisão em flagrante
Diante das evidências, da apreensão da arma e das munições e das lesões constatadas na vítima, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, além de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
O suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.
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