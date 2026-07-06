Um homem de 64 anos foi preso em flagrante na noite deste domingo, 5, no Jardim Cambuí, na região Norte de Franca, após agredir a companheira, ameaçá-la de morte com um revólver calibre .38 e manter uma arma de fogo de forma irregular dentro da residência. A prisão ocorreu após uma denúncia de violência doméstica feita por uma vizinha.

Violência e ameaça

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) depois que uma vizinha informou que o homem estava agredindo a companheira e que possuía uma arma de fogo em casa.

A vítima relatou que vive em união estável com o agressor há cerca de 12 anos. No momento da agressão, ela estava no quarto com os filhos quando o homem, apresentando sinais de embriaguez, passou a ofendê-la com xingamentos. Em seguida, a agrediu fisicamente e apontou um revólver em sua direção, ameaçando matá-la.