05 de julho de 2026
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ENCONTRADO

Mikael Alves, de 13 anos, é encontrado após fuga de instituição

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Civil
Mikael foi encontrado na tarde deste domingo, 5, e está bem
Mikael foi encontrado na tarde deste domingo, 5, e está bem

O adolescente de 13 anos, Mikael Henrique Alves, foi encontrado na tarde deste domingo, 5, após fugir da instituição onde estava acolhido, em Franca, durante a madrugada.

A confirmação veio da psicóloga da instituição, que havia declarado seu desaparecimento junto à Polícia Civil mais cedo. Segundo ela, a criança está bem.

Não houve detalhamento sobre o motivo da confusão que resultou na fuga ou onde o menino foi encontrado.

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