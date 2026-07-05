O adolescente de 13 anos, Mikael Henrique Alves, foi encontrado na tarde deste domingo, 5, após fugir da instituição onde estava acolhido, em Franca, durante a madrugada.
A confirmação veio da psicóloga da instituição, que havia declarado seu desaparecimento junto à Polícia Civil mais cedo. Segundo ela, a criança está bem.
Não houve detalhamento sobre o motivo da confusão que resultou na fuga ou onde o menino foi encontrado.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.