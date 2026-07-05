Morreu neste domingo, 5, João Batista Neves, pai do cantor Rio Negro, da dupla francana Rio Negro & Solimões. O velório acontece em Franca e a causa da morte não foi revelada.

Já com idade avançada, o conhecido “Sr. João” tinha forte ligação com a cidade de Claraval, onde integrava o Clube Hípico da cidade. Nas redes sociais, o clube publicou uma nota de pesar, desejando conforto a toda a família.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da dupla que confirmou o falecimento, entretanto não passou mais informações. A informação é de que a família está muito abalada no momento.