05 de julho de 2026
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LUTO

Morre João Batista Neves, pai do cantor sertanejo Rionegro

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
LUTO: João Batista Neves, pai do cantor sertanejo Rio Negro
LUTO: João Batista Neves, pai do cantor sertanejo Rio Negro

Morreu neste domingo, 5, João Batista Neves, pai do cantor Rio Negro, da dupla francana Rio Negro & Solimões. O velório acontece em Franca e a causa da morte não foi revelada.

Já com idade avançada, o conhecido “Sr. João” tinha forte ligação com a cidade de Claraval, onde integrava o Clube Hípico da cidade. Nas redes sociais, o clube publicou uma nota de pesar, desejando conforto a toda a família.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da dupla que confirmou o falecimento, entretanto não passou mais informações. A informação é de que a família está muito abalada no momento.

O velório de João Batista Neves acontece nesta, 6, no Memorial Nova Franca, das 7h às 14h. Já o sepultamento acontece no cemitério de Claraval, às 15h.

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