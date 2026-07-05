Uma criança de 13 anos está desaparecida após fugir da instituição onde estava acolhida, na região central de Franca, durante a madrugada deste domingo, 5. O caso foi registrado pela Polícia Civil após o menino deixar o local durante uma confusão.

De acordo com as informações registradas, o desaparecido é Mikael Henrique Alves, de 13 anos. A Polícia Militar foi acionada logo após os fatos e realizou buscas pela região, mas até o registro da ocorrência ele ainda não havia sido encontrado.

A comunicação foi feita pela coordenação da instituição, que procurou o Plantão da Polícia Civil na manhã deste domingo para registrar oficialmente o desaparecimento. O caso será acompanhado pelas autoridades competentes.