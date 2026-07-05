05 de julho de 2026
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DESAPARECIDO

Onde está Mikael? Menino de 13 anos desaparece em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Civil
Mikael Henrique Alves, de 13 anos, está desaparecido
Mikael Henrique Alves, de 13 anos, está desaparecido

Uma criança de 13 anos está desaparecida após fugir da instituição onde estava acolhida, na região central de Franca, durante a madrugada deste domingo, 5. O caso foi registrado pela Polícia Civil após o menino deixar o local durante uma confusão.

De acordo com as informações registradas, o desaparecido é Mikael Henrique Alves, de 13 anos. A Polícia Militar foi acionada logo após os fatos e realizou buscas pela região, mas até o registro da ocorrência ele ainda não havia sido encontrado.

A comunicação foi feita pela coordenação da instituição, que procurou o Plantão da Polícia Civil na manhã deste domingo para registrar oficialmente o desaparecimento. O caso será acompanhado pelas autoridades competentes.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Mikael pode acionar a Polícia Militar pelo telefone 190 ou procurar a delegacia mais próxima.

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