O jogo entre Brasil e Noruega pela Copa do Mundo de 2026 acontece neste domingo, 5, às 17h e provocou mudanças nos horários de estabelecimentos em Franca.

Supermercados

Dentre os principais afetados, os horários de funcionamento de supermercados na cidade tendem a ser a principal mudança.

O Varejão Irmãos Patrocínio divulgou horário especial de funcionamento que vai até as 15h em todas as suas 12 lojas. Já o Savegnago fechará uma hora depois, no horário das 16h.