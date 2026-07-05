O jogo entre Brasil e Noruega pela Copa do Mundo de 2026 acontece neste domingo, 5, às 17h e provocou mudanças nos horários de estabelecimentos em Franca.
Supermercados
Dentre os principais afetados, os horários de funcionamento de supermercados na cidade tendem a ser a principal mudança.
O Varejão Irmãos Patrocínio divulgou horário especial de funcionamento que vai até as 15h em todas as suas 12 lojas. Já o Savegnago fechará uma hora depois, no horário das 16h.
O Supermercado Big Compra também fechará às 16h e não retorna após o jogo.
O Supermercados Fernando, popular na região do Residencial Zanetti, também divulgou que fechará às 15h.
O Grupo Tiãozinho divulgou o horário das 16h30 como o final para que os clientes façam suas compras em todas as oito lojas neste domingo.
Falando em rede de atacado, o Paulistão Atacadista e o Atacadão fecharão às 16h.
O Oba Hortifruti fecha às 16h30 e reabre assim que o jogo acabar. Já o Sam’s Club fechará às 16h.
Shopping
O shopping da cidade divulgou que funcionará normalmente das 12h às 22h, com lojas e quiosques funcionando das 12h às 20h. Há a possibilidade de os comércios aderirem ao fechamento facultativo às 16h.
O mesmo acontece com a praça de alimentação, que deve funcionar das 12h às 22h, podendo aderir ao fechamento facultativo às 16h.
Igrejas
Um assunto que repercutiu durante a semana foi o horário das celebrações das igrejas em todo o país. Em Franca, esse assunto também foi discutido e, enquanto algumas denominações aderiram à troca de horários, outras se mantiveram firmes no seu costume.
Dentre as que mudaram os horários, estão o Santuário Santo Antônio, a Paróquia São Judas Tadeu, a Paróquia São Benedito, a Paróquia São Pedro, a Capela Santa Terezinha, a Casa de Oração, a Mevam Franca, a Bola de Neve, entre outras. Confira as mudanças:
Igrejas que tiveram mudanças
Católicas
- Santuário Santo Antônio: Missas às 7h, 9h, 11h e 15h
- Paróquia São Judas Tadeu: Missas às 7h, 10h e 20h
- Paróquia São Benedito: Missas às 7h e 20h
- Paróquia São Pedro: Missa adiada para às 19h30
- Capela Santa Terezinha: cancelou a Missa das 19h
- Paróquia Nossa Senhora Rosa Mística: cancelou a Missa à noite
Evangélicas
A Mevam Franca realizou seu culto no período da manhã junto de um café da manhã. O culto noturno foi cancelado. O mesmo aconteceu na Casa de Oração, onde o culto foi realizado às 10h e o culto das 18h foi cancelado. A Igreja Bola de Neve também realizou seu culto pela manhã.
Igrejas que não tiveram mudanças
No meio católico, algumas paróquias optaram por manter suas Missas em seus horários comuns. Exemplos são a Catedral, a Paróquia Menino Jesus, a Capelinha e a Paróquia Nossa Senhora das Graças.
Para os evangélicos, a Congregação Cristã do Brasil, Assembleias de Deus (de denominação Missão e Madureira), a Fonte da Vida e a Batista Renovada divulgaram que não irão alterar seus horários.
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