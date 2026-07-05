Veja o obituário deste domingo, 5, em Franca:

Nome: Maurício Barbosa

Idade: 79 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Maria José Mendonça Bovo

Idade: 74 anos

Local do velório: Santo Agostinho, sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h