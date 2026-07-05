05 de julho de 2026
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LUTO

Veja o obituário deste domingo em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Giovanna Attili/GCN
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário deste domingo, 5, em Franca:

Nome: Maurício Barbosa
Idade: 79 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Maria José Mendonça Bovo
Idade: 74 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Marcos Augusto Paludeto Alves
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Terezinha da Silva Faria
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

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