Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na noite de sábado, 4, durante patrulhamento da Força Tática da Polícia Militar na avenida Orlando Dompieri, em Franca.
Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento nas proximidades de uma adega, local conhecido pelo intenso movimento de pessoas, quando percebeu uma caminhonete Montana vermelha transitando em sentido contrário. Os policiais chamaram a atenção para o comportamento do passageiro, que teria se abaixado rapidamente ao notar a presença da viatura.
Diante da atitude suspeita, a equipe retornou e iniciou a abordagem. Antes que o veículo parasse, os policiais afirmam ter visto o passageiro retirar um objeto da cintura e arremessá-lo pela janela. Em seguida, o automóvel foi interceptado.
Durante as buscas, os militares localizaram um revólver da marca Rossi, calibre .38, com a numeração suprimida e carregado com seis munições intactas. O homem também estava com um aparelho celular.
Ainda conforme a PM, o suspeito declarou informalmente que portava a arma porque estaria sendo ameaçado. A versão foi confirmada pela condutora do veículo, esposa dele, que acompanhava a ocorrência na condição de testemunha.
Apesar da justificativa apresentada, o homem recebeu voz de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu preso à disposição da Justiça.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito possui antecedentes criminais por furto e também já respondeu por tráfico de drogas. A corporação destacou ainda que, por estar com a numeração raspada, a arma poderá passar por perícia durante as investigações.
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