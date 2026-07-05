Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na noite de sábado, 4, durante patrulhamento da Força Tática da Polícia Militar na avenida Orlando Dompieri, em Franca.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento nas proximidades de uma adega, local conhecido pelo intenso movimento de pessoas, quando percebeu uma caminhonete Montana vermelha transitando em sentido contrário. Os policiais chamaram a atenção para o comportamento do passageiro, que teria se abaixado rapidamente ao notar a presença da viatura.

Diante da atitude suspeita, a equipe retornou e iniciou a abordagem. Antes que o veículo parasse, os policiais afirmam ter visto o passageiro retirar um objeto da cintura e arremessá-lo pela janela. Em seguida, o automóvel foi interceptado.