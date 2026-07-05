Uma operação da Força Tática contra a onda de roubos de veículos em Franca terminou com a apreensão de um adolescente de 17 anos apontado como integrante de uma quadrilha investigada por uma sequência de assaltos na cidade. Além de ser flagrado com drogas, o jovem revelou aos policiais onde estaria escondida uma arma que, segundo a Polícia Militar, teria sido utilizada nos crimes.

A apreensão ocorreu na noite deste sábado, 4, e pode representar um avanço nas investigações sobre uma série de roubos que vêm preocupando moradores e autoridades.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações de que um dos suspeitos dos assaltos também estaria envolvido com o tráfico de drogas em um conjunto habitacional no bairro City Petrópolis.