Uma operação da Força Tática contra a onda de roubos de veículos em Franca terminou com a apreensão de um adolescente de 17 anos apontado como integrante de uma quadrilha investigada por uma sequência de assaltos na cidade. Além de ser flagrado com drogas, o jovem revelou aos policiais onde estaria escondida uma arma que, segundo a Polícia Militar, teria sido utilizada nos crimes.
A apreensão ocorreu na noite deste sábado, 4, e pode representar um avanço nas investigações sobre uma série de roubos que vêm preocupando moradores e autoridades.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações de que um dos suspeitos dos assaltos também estaria envolvido com o tráfico de drogas em um conjunto habitacional no bairro City Petrópolis.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o adolescente conversando com um homem que estava em uma motocicleta.
Quando percebeu a aproximação das equipes, o motociclista fugiu. O adolescente também tentou escapar, mas acabou alcançado e abordado pelos policiais.
Durante a revista, foram encontradas porções de drogas, dinheiro em espécie e um aparelho celular.
Revelação levou policiais até a arma
Após ser conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), o adolescente informou, segundo a Polícia Militar, que uma das armas utilizadas nos roubos de veículos estava escondida em um automóvel de sua propriedade, na residência da família.
Com autorização do pai do jovem, equipes da Força Tática seguiram até o imóvel e realizaram buscas.
No local, os policiais localizaram a arma indicada pelo adolescente.
Investigação sobre série de assaltos continua
O jovem foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
Já a suspeita de participação dele em aproximadamente dez roubos de veículos será investigada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), que dará sequência à apuração para identificar outros envolvidos e esclarecer a participação de cada suspeito nos crimes.
A Polícia Civil também deverá analisar se a arma apreendida foi utilizada em ocorrências registradas recentemente na cidade.
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