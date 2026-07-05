Quem senta à minha frente para relatar o dia a dia com lúpus traz, quase sempre, o mesmo desabafo. A pior parte não é apenas a dor física, mas a imprevisibilidade absoluta. Um dia o paciente acorda bem, consegue dar conta de todas as tarefas, e no dia seguinte o corpo inteiro resolve entrar em colapso. O cansaço relatado não é uma simples falta de energia; é uma exaustão profunda que parece pesar nos ossos. E logo em seguida vem a preocupação que tira o sono de qualquer trabalhador: como manter um emprego, pagar as contas e sustentar a casa quando o próprio organismo joga contra?

Muitos passam tanto tempo em consultórios médicos, ajustando doses de corticoides e realizando exames intermináveis, que acabam deixando de lado uma parte fundamental do tratamento: a defesa dos próprios direitos.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não costuma facilitar a vida de ninguém, muito menos de quem enfrenta uma doença que, na maioria das vezes, não aparece de forma óbvia em um primeiro olhar.