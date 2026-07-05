Quem senta à minha frente para relatar o dia a dia com lúpus traz, quase sempre, o mesmo desabafo. A pior parte não é apenas a dor física, mas a imprevisibilidade absoluta. Um dia o paciente acorda bem, consegue dar conta de todas as tarefas, e no dia seguinte o corpo inteiro resolve entrar em colapso. O cansaço relatado não é uma simples falta de energia; é uma exaustão profunda que parece pesar nos ossos. E logo em seguida vem a preocupação que tira o sono de qualquer trabalhador: como manter um emprego, pagar as contas e sustentar a casa quando o próprio organismo joga contra?
Muitos passam tanto tempo em consultórios médicos, ajustando doses de corticoides e realizando exames intermináveis, que acabam deixando de lado uma parte fundamental do tratamento: a defesa dos próprios direitos.
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não costuma facilitar a vida de ninguém, muito menos de quem enfrenta uma doença que, na maioria das vezes, não aparece de forma óbvia em um primeiro olhar.
Vamos traduzir aqui o que a lei diz e mostrar como ela funciona na vida real. O objetivo é tirar o peso da burocracia das costas de quem tem lúpus e mostrar que o sistema previdenciário e o ordenamento jurídico, quando compreendidos e bem utilizados, não são um favor do governo. São direitos garantidos.
1. O Impacto Real do Lúpus na Rotina de Trabalho
Para falar de direitos, primeiro é preciso validar a realidade da doença. O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é, em termos simples, o sistema imunológico agindo de forma confusa. Em vez de atacar vírus e bactérias, ele ataca tecidos saudáveis. Articulações, pele, rins, pulmões e coração podem ser alvos. Não existe uma regra fixa, e é exatamente por isso que é tão difícil explicar para um empregador o motivo de um rendimento excelente na segunda-feira e de uma incapacidade total de sair da cama na quarta-feira.
Essa montanha-russa destrói qualquer rotina normal de trabalho. O mercado tradicional exige constância, horários rígidos e produtividade ininterrupta.
O lúpus, por sua natureza, exige pausas, respeito aos limites do corpo e, muitas vezes, afastamentos médicos. É nesse exato ponto de conflito entre a exigência do mercado e a limitação do corpo que a legislação previdenciária precisa ser acionada.
2. Benefícios por Incapacidade: o que fazer quando a crise bate?
Quando a doença entra em atividade severa e o trabalhador não consegue mais exercer sua profissão, o caminho natural é buscar os benefícios por incapacidade no INSS.
O primeiro deles é o Auxílio por Incapacidade Temporária, que todos ainda chamam de auxílio-doença. Ele serve para aquele momento em que o paciente precisa parar tudo, focar no tratamento e tentar estabilizar o quadro. Se a situação se agravar a um ponto sem retorno, em que a perícia médica constata que não há mais condições de trabalhar nem de ser reabilitado para outra função, entra em cena a Aposentadoria por Incapacidade Permanente, a antiga aposentadoria por invalidez.
No entanto, o INSS costuma colocar dois grandes obstáculos no caminho do segurado: a carência e a doença preexistente.
O obstáculo da carência e as exceções da lei
A regra geral do INSS exige que o trabalhador tenha pago pelo menos 12 (doze) meses de contribuição para ter direito a pedir um benefício por incapacidade. Muitos pacientes descobrem a doença, precisam parar de trabalhar antes de completar esse tempo e ouvem no balcão da agência que perderam tudo.
A verdade exige uma análise mais profunda. O lúpus, com esse nome exato, não está na lista oficial de doenças que isentam o trabalhador da carência. Porém, se a doença causar uma complicação grave – como, por exemplo, afetar seriamente os rins (nefropatia grave) ou o coração (cardiopatia grave) –, a exigência desses 12 (doze) meses cai por terra.
Além disso, os tribunais já consolidaram o entendimento de que, dependendo da gravidade e do impacto sistêmico do lúpus no paciente, a Justiça pode afastar a carência, compreendendo a realidade severa da patologia.
A armadilha da doença preexistente
Outro ponto que gera inúmeras negativas indevidas é a alegação de doença preexistente. Se o indivíduo já tinha lúpus antes de começar a pagar o INSS, ele não pode solicitar um benefício amanhã alegando apenas que possui a doença. O INSS adora usar essa regra para negar pedidos.
O segredo que muda o rumo do processo é o conceito de agravamento. O trabalhador convivia com o lúpus, levava sua vida e pagava suas contribuições, mas a situação piorou de tal forma que o impediu de continuar trabalhando. Esse agravamento ou progressão da doença dá, sim, direito ao benefício. O que o paciente precisa é de laudos médicos muito claros, que mostrem com datas e detalhes o momento exato em que a doença deixou de ser controlável e passou a ser incapacitante.
3. Aposentadoria da Pessoa com Deficiência: O Reconhecimento do Esforço
Existe um cenário muito comum: o paciente com lúpus consegue trabalhar, mas tudo exige um esforço dez vezes maior do que o exigido dos seus colegas. As dores estão presentes, a fadiga é constante, as idas ao médico tomam tempo, mas o profissional continua entregando resultados.
Para essas pessoas, a Lei Complementar 142/2013 criou a Aposentadoria da Pessoa com Deficiência. É, sem exagero, uma das regras mais valiosas e justas que restaram no sistema previdenciário brasileiro. Ela permite que o segurado se aposente mais cedo e com um valor financeiro consideravelmente melhor, fugindo dos redutores cruéis impostos pela última Reforma da Previdência.
O INSS realizará uma avaliação biopsicossocial para definir o grau da deficiência, que pode ser leve, moderada ou grave. Essa avaliação não busca saber se o trabalhador está inválido, mas sim medir as barreiras que ele enfrentou durante a vida profissional. É o reconhecimento prático e legal de que o esforço despendido ao longo de todos os anos de contribuição foi muito maior e, por isso, merece uma compensação no momento da aposentadoria.
Assim, quem possui lúpus, poderá se aposentar pela referida lei em uma das duas modalidades:
- Aposentadoria por Tempo de Contribuição: a partir de 20 anos de contribuição (mulher) ou 25 anos de contribuição (homem).
- Aposentadoria por Idade: com 55 anos de idade (mulher) e 60 anos de idade (homem). É preciso ter 15 anos de contribuição e ter a doença há pelo menos 15 anos.
Um detalhe importante: a aposentadoria da Lei Complementar 142/2013, além de ter um cálculo muito mais vantajoso, não entrou na Reforma da Previdência de 2019. Ou seja, não há aplicação de NENHUMA regra de transição (como a de pedágio, idade, pontos, etc).
Em outras palavras, quem tem lúpus pode aposentar antes e ganhando mais.
4. BPC/LOAS: A Saída Para Quem Nunca Contribuiu
E o que acontece com o paciente que está com a doença em estágio grave, não tem condições de trabalhar, mas nunca pagou o INSS ou parou de pagar há tantos anos que perdeu os direitos previdenciários? O sistema não vira as costas completamente.
O caminho, nesses casos, é o Benefício de Prestação Continuada, conhecido como BPC ou LOAS. Trata-se do pagamento de um salário mínimo por mês para quem tem deficiência e não possui meios de se sustentar, nem conta com uma família que possa arcar com as despesas.
Para conseguir o BPC, é necessário provar duas situações. A primeira é o impedimento de longo prazo, ou seja, demonstrar que a doença cria barreiras que impedem o paciente de participar da sociedade em igualdade de condições. A segunda é a vulnerabilidade financeira. Oficialmente, a regra fria do INSS exige que a renda da casa seja igual ou inferior a um quarto do salário mínimo por pessoa. Na prática, a Justiça costuma flexibilizar esse critério. Se o paciente gasta uma quantia significativa com medicamentos, protetores solares caros e tratamentos que o SUS não fornece, esses valores podem ser abatidos do cálculo da renda per capita, provando a real necessidade do benefício.
5. O Erro Fatal: Confundir Deficiência com Incapacidade
Se existe um erro conceitual que destrói processos dentro do INSS, é a confusão entre deficiência e incapacidade. Até mesmo profissionais do direito, quando não são especialistas na área, cometem esse deslize. Separar as duas coisas é fundamental para não ter o pedido negado.
A incapacidade ocorre quando o trabalhador não dá conta de exercer sua profissão. O lúpus atacou as articulações das mãos de um digitador, e ele não consegue mais trabalhar. Ele está incapaz. O benefício correto para essa situação é o auxílio por incapacidade temporária ou a aposentadoria por invalidez.
A deficiência é um conceito diferente. Trata-se de uma barreira de longo prazo. O paciente pode ter uma deficiência causada pelo lúpus – por exemplo, restrições severas de movimento em uma das pernas ou a necessidade médica de evitar completamente a luz do sol, o que exige adaptações no ambiente de trabalho – e, ainda assim, continuar trabalhando normalmente. Essa pessoa tem uma deficiência, mas não está incapaz.
É exatamente essa condição de pessoa com deficiência que garante o direito à aposentadoria especial mencionada no tópico anterior (da Lei Complementar 142/2013) ou a concorrer a vagas de cotas no mercado de trabalho. Misturar esses dois conceitos na hora de passar pela perícia do INSS é o caminho mais rápido para ouvir um "não". O perito pode negar o auxílio-doença afirmando que o paciente pode trabalhar, ou negar a aposentadoria da pessoa com deficiência afirmando que o paciente não está totalmente inválido. A clareza no momento do pedido é o que define o sucesso.
6. Direito à Saúde e a Ação de Obrigação de Fazer
Além das questões previdenciárias, quem vive com lúpus enfrenta um desafio diário que afeta diretamente a sobrevivência: o acesso ao tratamento. O controle da doença frequentemente exige medicamentos de alto custo, imunossupressores ou terapias biológicas que pesam de forma insustentável no orçamento familiar.
A Constituição Federal é clara ao estabelecer que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. No entanto, a realidade dos balcões de farmácias de alto custo do SUS ou das operadoras de planos de saúde costuma ser de negativas. A alegação comum é de que o medicamento não está na lista oficial (rol da ANS ou Rename) ou que o paciente deve tentar alternativas mais baratas, mesmo quando o médico assistente já descartou essas opções.
Quando o Estado ou o plano de saúde nega o tratamento prescrito, o paciente não deve aceitar a resposta como definitiva. É nesse momento que entra a Ação de Obrigação de Fazer. Trata-se de um processo judicial com pedido de liminar (uma decisão rápida do juiz) para obrigar o fornecimento imediato do medicamento ou do tratamento necessário.
Para que essa ação tenha sucesso, o documento mais importante não é a lei, mas sim o laudo médico. O médico que acompanha o caso precisa detalhar porque aquele medicamento específico é absolutamente essencial, demonstrar que outras alternativas já foram testadas sem sucesso (ou que são contraindicadas) e alertar sobre os riscos graves à saúde do paciente caso o tratamento não seja iniciado imediatamente. Com a documentação médica robusta, o Poder Judiciário tem o dever de intervir para garantir o direito à vida e à saúde, superando as barreiras burocráticas impostas pelo sistema.
7. Isenções Tributárias: Protegendo o Seu Dinheiro
Saindo um pouco da esfera do INSS e da saúde pública, é preciso falar sobre a Receita Federal e as Secretarias de Fazenda. O tratamento do lúpus tem um custo elevado e constante. A legislação entende isso e, em casos de sequelas graves, oferece isenções de impostos.
A Lei 7.713/88 isenta do Imposto de Renda os valores recebidos de aposentadoria ou pensão por portadores de doenças graves. Novamente, o lúpus não aparece com esse nome na lei. Mas, se a doença evoluiu e causou uma complicação grave, como problemas renais severos, cardiopatia grave ou danos neurológicos profundos, o aposentado adquire o direito à isenção total do imposto retido na fonte.
Existe também a questão da mobilidade. Se o lúpus deixou sequelas motoras, fraqueza muscular significativa ou perda de movimento que reduza a mobilidade do paciente, ele pode ser enquadrado como Pessoa com Deficiência (PCD) para fins de trânsito. Na prática, isso significa o direito de comprar um carro zero quilômetro com isenção de IPI e ICMS, o que reduz drasticamente o valor do veículo, além da isenção anual do IPVA. É um dinheiro que deixa de ir para o Estado e fica no bolso do paciente para custear sua saúde.
8. Mercado de Trabalho: Cotas em Empresas e Concursos Públicos
O mercado de trabalho costuma ser hostil com quem possui limitações médicas. Para tentar nivelar as oportunidades, a legislação criou reservas de vagas. Se o lúpus deixou sequelas que se enquadram no conceito legal de deficiência, o trabalhador tem direitos específicos na busca por emprego.
Nas empresas privadas com cem ou mais funcionários, a Lei de Cotas obriga o preenchimento de um percentual de vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados. Com o laudo médico correto, o profissional pode concorrer a essas vagas, o que facilita enormemente a recolocação em um ambiente que, por obrigação legal, deve oferecer adaptações.
No setor público, a Constituição garante a reserva de vagas em concursos, geralmente variando de cinco a vinte por cento do total do edital. Para quem busca estabilidade, um plano de saúde sólido e um empregador que é obrigado a respeitar as limitações médicas, concorrer nas vagas de PCD é uma oportunidade transformadora.
9. Conclusão: A Informação Muda o Jogo
Ter lúpus é viver em um estado de alerta constante. A última coisa que o paciente precisa é de um sistema burocrático dificultando ainda mais a sua vida. O INSS, o SUS, os planos de saúde e os órgãos públicos negam pedidos todos os dias. Eles criam exigências complexas e, muitas vezes, apostam no cansaço de quem já está exausto pela própria doença.
No entanto, a informação correta muda completamente esse jogo. Saber que existe a possibilidade de se aposentar mais cedo, de não pagar imposto de renda sobre a aposentadoria, de exigir o medicamento de alto custo na Justiça ou de ter acesso a um benefício assistencial mesmo sem nunca ter contribuído, tira um peso absurdo das costas.
Se o sistema disser “NÃO”, o segurado não deve aceitar essa resposta como definitiva. A Justiça reverte essas negativas diariamente, analisando o contexto real e humano que a burocracia ignorou. O passo mais seguro é organizar todos os laudos, receitas e históricos médicos e procurar um advogado especialista em direito previdenciário e da saúde. Entregar a briga burocrática nas mãos de um profissional de confiança é a melhor forma de garantir que os direitos sejam respeitados, permitindo que o paciente foque sua energia no que realmente importa: cuidar da própria saúde e viver com dignidade.
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