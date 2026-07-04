Aconteceu neste sábado, 4, o velório e sepultamento do ex-deputado estadual Milton Baldochi, que morreu aos 87 anos. O corpo do também ex-vereador francano foi velado na Câmara Municipal e sepultado no Cemitério da Saudade, em Franca.
O velório reuniu familiares, figuras públicas e políticos. Pai de Fernando Baldochi, chefe de Gabinete do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), Milton Baldochi foi deputado estadual por quatro mandatos.
Antes de o caixão ser fechado, uma cerimônia foi realizada, com orações por Milton.
Quem era Milton Baldochi aos olhos do filho?
Para Fernando Baldochi, a atuação do pai na política refletia os mesmos valores que cultivava dentro de casa. Segundo ele, Milton era um homem presente, íntegro e comprometido com a família, cuja maior herança foi o exemplo deixado ao longo da vida.
“Na verdade, a vida pública dele foi só um espelho do que ele era como pessoa e foi como pai. Presente, íntegro, companheiro, compromissado. Vai fazer muita falta. Se há alguma coisa que me orgulha é de ter tido esse cara na minha vida, de poder partilhar essa existência com ele.”
Fernando contou que a morte do pai aconteceu de forma inesperada para a família. De acordo com ele, Milton levava uma vida tranquila, tinha boa saúde para a idade e mantinha a independência no dia a dia.
“O que nos assustou foi a maneira abrupta com que ele partiu. Ele estava bem, tranquilo, bem de saúde, apesar da idade, mas tinha uma vida muito tranquila e independente. A gente não escolhe esses momentos e fica uma gratidão eterna por tudo o que ele representou para nós, para a família, um pai amoroso, sempre gentil, sempre presente. Espero que ele agora receba a recompensa dessa vida que ele teve aqui.”
'É uma perda muito grande'
Durante o velório, o Portal GCN conversou com autoridades, amigos e pessoas que conviveram com Milton Baldochi ao longo de sua trajetória política e pessoal. Os depoimentos destacaram a dedicação à vida pública, o compromisso com a população e o legado deixado para Franca.
O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) lembrou da amizade construída ao longo de décadas com a família Baldochi e destacou a contribuição do ex-deputado para a política paulista.
“O Milton é um grande amigo, um grande político, um cara que ensinou muita gente, ensinou a mim, ensinou ao Fernando. É uma perda muito grande. Ele deixou um exemplo de trabalho, de dedicação à vida pública. Foi deputado estadual por vários mandatos e passou essa experiência para nós.”
A primeira-dama Cynthia Milhim (MDB) afirmou que Milton Baldochi ultrapassou a figura pública e se tornou uma referência pessoal para sua família.
“Antes de ser a nossa referência política, ele foi para nós um grande amigo, pai dos nossos melhores amigos. O Milton, na sua trajetória profissional, foi um cuidador de pessoas. O legado que ele deixa é de que é possível fazer uma política propositiva, uma política de resultado, uma política de boa conversa. Ele continuou sendo um homem íntegro, amoroso e foi assim até o seu último suspiro com a família.”
O presidente da Câmara Municipal de Franca, Fransérgio Garcia (PL), ressaltou o exemplo deixado por Milton Baldochi dentro e fora da política.
“O seu Milton, acima de tudo, foi um grande exemplo de homem, um grande pai, um grande amigo. Acima de qualquer coisa, um ser humano ímpar, que vai deixar um legado muito importante para as pessoas que conviveram com ele. Viveu a vida para servir as pessoas. Acho que esse é o grande legado que ele deixa. Vai fazer muita saudade.”
Ex-prefeito de Franca, Gilson de Souza (PSB) recordou o início de sua trajetória política ao lado de Milton Baldochi e lembrou da amizade construída ao longo dos anos.
“O Milton faz parte da história política da nossa cidade e do Estado. Foi deputado estadual por quatro mandatos, vereador e sempre um político atuante. Trabalhou muito e ajudou o município, trazendo bons projetos para a nossa região e para o Estado.”
Diretora de Governo e Comunicação da Prefeitura de Franca, Andressa Neves destacou a convivência próxima com o ex-deputado.
“O seu Milton sempre foi muito carinhoso, muito atencioso, uma pessoa ímpar, que transmitia tranquilidade, paz e sempre tinha boas histórias. Ele também teve uma trajetória muito importante na política e foi uma pessoa que eu sempre respeitei e tive o maior orgulho de conviver.”
O secretário de Esportes e Cultura de Franca, Beto Saad, afirmou que o maior legado do ex-deputado foi a forma como conduziu sua vida pública.
“O Milton deixa um legado de integridade, de amor à sociedade, de respeito e de zelo pelo bem público. Ele dedicou sua vida ao bem público, sempre com integridade e honestidade. O principal é lembrar do grande legado que ele nos deixa, de amor à nossa comunidade, amor ao próximo e dignidade na vida pública.”
Diretor da FDF (Faculdade de Direito de Franca), José Sérgio Saraiva destacou os valores cultivados pelo ex-deputado ao longo da vida.
“O Milton é um exemplo para todos nós. Ele deixa um legado de trabalho, dedicação, empenho, sensibilidade e solidariedade. Era uma pessoa desprendida e, para nós, é uma perda irreparável.”
A presidente da Feapaes-SP, Cristiany de Castro (Republicanos), afirmou que Milton Baldochi deixa como herança uma forma respeitosa de fazer política.
“O Milton foi uma figura pública muito respeitada aqui em Franca. Deixa um legado de política do bem, de responsabilidade com as pessoas. Era um comunicador, uma pessoa que realmente se preocupava com a cidade e com o bem-estar da população.”
O sepultamento
O corpo do ex-deputado estadual foi sepultado em um momento de profundo silêncio dos presentes. Não houve discursos nem salva de palmas no Cemitério da Saudade. Apenas familiares e amigos acompanharam o instante em que o caixão foi colocado no túmulo e o jazigo foi lacrado, encerrando o sepultamento às 14h47.
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