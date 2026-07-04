Aconteceu neste sábado, 4, o velório e sepultamento do ex-deputado estadual Milton Baldochi, que morreu aos 87 anos. O corpo do também ex-vereador francano foi velado na Câmara Municipal e sepultado no Cemitério da Saudade, em Franca.

O velório reuniu familiares, figuras públicas e políticos. Pai de Fernando Baldochi, chefe de Gabinete do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), Milton Baldochi foi deputado estadual por quatro mandatos.

Antes de o caixão ser fechado, uma cerimônia foi realizada, com orações por Milton.

Quem era Milton Baldochi aos olhos do filho?