04 de julho de 2026
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FATAL

Ciclista morre atropelado na ponte do rio Grande; veja vídeo

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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GCM Rifaina
João Francisco Almeida do Prado, de 32 anos, morreu após ser atropelado na noite de sexta-feira, 3
João Francisco Almeida do Prado, de 32 anos, morreu após ser atropelado na noite de sexta-feira, 3

Um vídeo registrou o momento em que o ciclista João Francisco Almeida do Prado, de 32 anos, morreu após ser atropelado na noite desta sexta-feira, 3, na cabeceira da ponte entre Rifaina e Sacramento (MG), já em território mineiro.

Segundo as informações das forças policais de Rifaina, por volta das 22h, a Polícia Militar e a GCM (Guarda Civil Municipal) do município foram acionadas para atender uma ocorrência de possível atropelamento nas proximidades da ponte.

No local, foi constatado que o ciclista seguia pela rodovia quando, próximo à cabeceira da ponte, foi atingido por um veículo que trafegava no sentido Rifaina a Sacramento.

Com a força do impacto, João Francisco morreu ainda no local.

As equipes da Polícia Rodoviária e do Corpo de Bombeiros de Sacramento assumiram o atendimento da ocorrência e deram sequência aos trabalhos.

A vítima era moradora de Sertãozinho e trabalhava na zona rural de Sacramento.

As circunstâncias do atropelamento serão apuradas pelas autoridades competentes.

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