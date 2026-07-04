Um vídeo registrou o momento em que o ciclista João Francisco Almeida do Prado, de 32 anos, morreu após ser atropelado na noite desta sexta-feira, 3, na cabeceira da ponte entre Rifaina e Sacramento (MG), já em território mineiro.

Segundo as informações das forças policais de Rifaina, por volta das 22h, a Polícia Militar e a GCM (Guarda Civil Municipal) do município foram acionadas para atender uma ocorrência de possível atropelamento nas proximidades da ponte.

No local, foi constatado que o ciclista seguia pela rodovia quando, próximo à cabeceira da ponte, foi atingido por um veículo que trafegava no sentido Rifaina a Sacramento.