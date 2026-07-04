Um motociclista de 47 anos e um ciclista de 60 anos morreram após um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta Honda XRE e uma bicicleta motorizada na avenida Moacir Dias de Morais, no bairro Nossa Senhora Auxiliadora, em Batatais. A colisão aconteceu por volta das 0h50 deste sábado, 4. As causas do acidente serão investigadas.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por motivos que ainda serão apurados, a motocicleta Honda XRE colidiu contra a bicicleta motorizada.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram mobilizadas para atender as vítimas. O motociclista, de 47 anos, foi encontrado em parada cardiorrespiratória, com grave traumatismo craniano e intensa hemorragia. O óbito foi constatado ainda no local pelo médico da USA (Unidade de Suporte Avançado).
Já o condutor da bicicleta motorizada, de 60 anos, sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo Samu até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Batatais. Apesar do atendimento médico, ele morreu após dar entrada na unidade.
A área foi preservada para a realização da perícia técnica e a remoção do corpo do motociclista. A Polícia Civil investigará as circunstâncias e as causas do acidente.
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