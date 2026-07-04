Um motociclista de 47 anos e um ciclista de 60 anos morreram após um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta Honda XRE e uma bicicleta motorizada na avenida Moacir Dias de Morais, no bairro Nossa Senhora Auxiliadora, em Batatais. A colisão aconteceu por volta das 0h50 deste sábado, 4. As causas do acidente serão investigadas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por motivos que ainda serão apurados, a motocicleta Honda XRE colidiu contra a bicicleta motorizada.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram mobilizadas para atender as vítimas. O motociclista, de 47 anos, foi encontrado em parada cardiorrespiratória, com grave traumatismo craniano e intensa hemorragia. O óbito foi constatado ainda no local pelo médico da USA (Unidade de Suporte Avançado).