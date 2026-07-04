Ele não aparece em nenhum mapa. Não tem presidente, moeda ou fronteiras. Também não fala português.

Esse país fica espalhado pelo mundo inteiro e é formado por pessoas que aprenderam a amar o Brasil sem nunca terem colocado os pés aqui.

Nesta semana ele apareceu de novo.

Milhares de pessoas vestidas de verde e amarelo lotaram as ruas de Bangladesh para acompanhar a vitória da Seleção Brasileira sobre o Japão. Fogos de artifício, bandeiras tremulando, crianças pintadas de verde e amarelo, gente chorando, gritando e cantando como se estivesse em qualquer esquina de Belo Horizonte, Recife ou Franca.