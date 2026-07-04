Novas imagens de câmeras de segurança revelaram o momento em que um Volkswagen CrossFox e um Toyota Corolla colidiram no cruzamento das ruas Francisco Marques e Padre Conrado, na Vila Nova, em Franca, na noite desta sexta-feira, 3. Com o impacto, o CrossFox capotou. Há suspeitas de que os semáforos do cruzamento não estivessem funcionando no momento do acidente.

As imagens mostram o CrossFox seguindo pela faixa da direita da via e atravessando o cruzamento sem aparentar reduzir a velocidade. Ao mesmo tempo, o Corolla entra no cruzamento pela via transversal, também sem demonstrar uma reação de frenagem antes da colisão.

Após a batida, o CrossFox capota e para no meio da via. Já o Corolla aciona o pisca-alerta e é retirado do cruzamento, sendo estacionado do outro lado da rua. Em seguida, pessoas que estavam nas proximidades correm até o veículo capotado para prestar os primeiros socorros aos ocupantes.