Estudado em escolas e universidades, descrito como leitura desafiadora, considerado revolucionário no contexto da literatura brasileira, ranqueado como um dos melhores romances do século XX por especialistas respeitados, “Grande Sertão: Veredas” completa sete décadas de publicação pela Livraria José Olympio Editora. Antônio Cândido, que o resenhou assim que foi lançado, escreveu em 6/10/1956 no Suplemento Literário do Estadão: ‘A característica fundamental deste romance é a transcendência do regional (cuja riqueza peculiar se mantém intacta) graças à incorporação em valores universais de humanidade e tensão criadora.”

Sintetizar o enredo é quase impossível, mas se pode dizer, a grosso modo, que ele se constrói pela narração de Riobaldo, ex-jagunço agora fazendeiro, em longo monólogo dirigido a um interlocutor culto e silencioso chamado de ‘doutor’, que ouve sem interromper o recontar das peripécias do protagonista pelo sertão e sua relação de amor/amizade com o companheiro Diadorim, perfilado num gênero fluido que constitui o centro nevrálgico da história. Pioneiro na forma, altamente criativo no enredo, o romance entretece em sua trama temas perenes como bem e mal, medo, morte, violência e amor.

As celebrações da data redonda já começaram a pontuar o noticiário. A editora Nova Fronteira publicou uma biografia de 700 páginas, escrita pelo historiador Leonencio Nossa. A Companhia das Letras, que lançou um audiolivro narrado pelo ator Caio Blat (intérprete de Riobaldo no teatro e no cinema), estará nas livrarias em agosto com outra biografia, assinada pelo poeta, escritor e professor de Literatura Gustavo de Castro. Ao mesmo tempo, colocará à disposição do público uma edição comemorativa do romance, com materiais extras, textos de especialistas, depoimentos de personalidades influenciadas pelo romance, como Milton Hatoum e Mia Couto. A Autêntica não ficou atrás e publicou três títulos: ‘Para Ler Grande Sertão: Veredas’, do professor, curador e escritor Ítalo Moriconi; ‘Diário do Grande Sertão’, onde Bruna Lombardi relembra bastidores da adaptação da obra para a TV; ‘Sertão-Veneza: Retornos e Travessias Rosianas’, de Jacques Fux, ensaio que relaciona a obra do escritor mineiro com sua passagem por Veneza.