Uma atitude considerada suspeita durante um patrulhamento da Polícia Militar terminou com a prisão de um jovem por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira, 3, no centro de Jeriquara. O caso ganhou novos contornos quando o próprio suspeito revelou que havia mais entorpecentes escondidos em sua residência.
Segundo a Polícia Militar, os cabos Marlon e o soldado Moura realizavam patrulhamento pela rua Altino Alves de Souza por volta das 22h30 quando avistaram o rapaz em uma esquina.
Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria jogado um objeto no chão e tentado deixar o local caminhando normalmente. A atitude chamou a atenção dos policiais, que decidiram realizar a abordagem.
Durante a revista, os militares encontraram quatro porções de maconha, uma porção de crack e R$ 242 em dinheiro.
Confissão levou policiais até a casa
Questionado sobre os entorpecentes, o jovem informou aos policiais que mantinha mais drogas em sua residência.
A equipe seguiu até o imóvel, onde foi recebida pela mãe do suspeito. Segundo a ocorrência, ela autorizou a entrada dos policiais e acompanhou as buscas realizadas na casa.
No quarto do rapaz, dentro de um guarda-roupa apontado por ele, os policiais localizaram porções maiores de maconha, crack e cocaína.
Além das drogas, foram apreendidos dinheiro em espécie, duas balanças de precisão, grande quantidade de embalagens utilizadas para fracionamento dos entorpecentes, um prato usado no preparo das porções e uma lâmina.
'Fazer uma moeda'
Ainda conforme a Polícia Militar, o suspeito confessou que comprava drogas em Franca e Ituverava para revendê-las em Jeriquara.
Segundo o relato registrado na ocorrência, ele afirmou que realizava a atividade para "fazer uma moeda".
Diante da quantidade de drogas e dos materiais encontrados, os policiais deram voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas.
O jovem foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a autoridade policial ratificou a prisão. As drogas, o dinheiro e os demais objetos foram apreendidos e permaneceram à disposição da investigação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.