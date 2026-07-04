Uma atitude considerada suspeita durante um patrulhamento da Polícia Militar terminou com a prisão de um jovem por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira, 3, no centro de Jeriquara. O caso ganhou novos contornos quando o próprio suspeito revelou que havia mais entorpecentes escondidos em sua residência.

Segundo a Polícia Militar, os cabos Marlon e o soldado Moura realizavam patrulhamento pela rua Altino Alves de Souza por volta das 22h30 quando avistaram o rapaz em uma esquina.

Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria jogado um objeto no chão e tentado deixar o local caminhando normalmente. A atitude chamou a atenção dos policiais, que decidiram realizar a abordagem.