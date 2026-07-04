Veja o obituário deste sábado, 4, em Franca:
Nome: José Antonio Messias
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, Sala 05
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Milton José Baldochi
Idade: 87 anos
Local do velório: Câmara Municipal de Franca
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Marisa Martins Gonçalves
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, Sala 04
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: Creusley Pereira dos Anjos
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, Sala 02
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
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