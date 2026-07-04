Veja o obituário deste sábado, 4, em Franca:

Nome: José Antonio Messias

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, Sala 05

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Milton José Baldochi

Idade: 87 anos

Local do velório: Câmara Municipal de Franca

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 14h