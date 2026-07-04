04 de julho de 2026
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LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário deste sábado, 4, em Franca:

Nome: José Antonio Messias
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, Sala 05
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Milton José Baldochi
Idade: 87 anos
Local do velório: Câmara Municipal de Franca
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Marisa Martins Gonçalves
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, Sala 04
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Creusley Pereira dos Anjos
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, Sala 02
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

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