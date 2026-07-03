Uma mulher e as duas filhas ficaram feridas após um acidente de trânsito que terminou com um carro capotado na noite desta sexta-feira, 3, no cruzamento das ruas Francisco Marques e Padre Conrado, na Vila Nova, em Franca. Os semáforos do cruzamento estariam apagados no momento da colisão.
Batida seguida de capotamento
De acordo com testemunhas e os motoristas dos veículos envolvidos, os sinais de trânsito não estavam funcionando quando ocorreu a batida.
Um Toyota Corolla e um Volkswagen Crossfox colidiram ao passarem pelo cruzamento.
No Crossfox preto estavam o motorista e as duas filhas. Apesar da gravidade do acidente e dos danos causados ao automóvel, as três sofreram apenas escoriações leves.
Elas foram socorridas por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros e encaminhadas para uma unidade de saúde de Franca.
Acidente será investigado
A Polícia Militar esteve no local, registrou a ocorrência e vai apurar as circunstâncias do acidente, incluindo qual dos veículos teria avançado o sinal vermelho.
A reportagem acionou a Prefeitura de Franca sobre o problema relatado nos semáforos, mas não obteve retorno até o fechamento deste texto.
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