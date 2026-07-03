Uma mulher e as duas filhas ficaram feridas após um acidente de trânsito que terminou com um carro capotado na noite desta sexta-feira, 3, no cruzamento das ruas Francisco Marques e Padre Conrado, na Vila Nova, em Franca. Os semáforos do cruzamento estariam apagados no momento da colisão.

Batida seguida de capotamento

De acordo com testemunhas e os motoristas dos veículos envolvidos, os sinais de trânsito não estavam funcionando quando ocorreu a batida.

Um Toyota Corolla e um Volkswagen Crossfox colidiram ao passarem pelo cruzamento.