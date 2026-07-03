Um empresário foi preso em flagrante por receptação na manhã dessa quinta-feira, 2, em Igarapava, após a Polícia Militar localizar tampas de bueiro furtadas em um ferro-velho da cidade. O responsável pelo estabelecimento foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde a prisão foi ratificada.
Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que tampas de bueiro haviam sido furtadas e que os materiais poderiam estar em um estabelecimento de compra e venda de sucatas.
Durante a averiguação, os policiais encontraram as tampas que haviam sido levadas. Diante da situação, o empresário responsável pelo ferro-velho foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Igarapava.
Investigação continua
De acordo com a Polícia Militar, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por receptação. As tampas recuperadas foram devolvidas à Prefeitura de Igarapava.
A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar a origem do material e verificar a possível participação de outras pessoas no furto das tampas de bueiro.
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