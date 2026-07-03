Um empresário foi preso em flagrante por receptação na manhã dessa quinta-feira, 2, em Igarapava, após a Polícia Militar localizar tampas de bueiro furtadas em um ferro-velho da cidade. O responsável pelo estabelecimento foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde a prisão foi ratificada.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que tampas de bueiro haviam sido furtadas e que os materiais poderiam estar em um estabelecimento de compra e venda de sucatas.

Durante a averiguação, os policiais encontraram as tampas que haviam sido levadas. Diante da situação, o empresário responsável pelo ferro-velho foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Igarapava.

Investigação continua