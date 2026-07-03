O Corpo de Bombeiros realizou, nesta sexta-feira, 3, mais um dia de buscas pelo jovem Thiago Gomes Pereira, de 26 anos, desaparecido em Pedregulho. As equipes concentraram os trabalhos na região da Cachoeira do Chalé, no Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus, e também no local onde a bicicleta do rapaz foi encontrada. Apesar das buscas, ele não foi localizado.

Buscas em áreas prioritárias

Os trabalhos foram direcionados a partir de informações estratégicas repassadas pelo delegado da Polícia Civil responsável pela investigação. A principal frente de atuação ocorreu na região da Cachoeira do Chalé, dentro do Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus.

Além da área da cachoeira, os bombeiros realizaram uma varredura minuciosa no perímetro onde a bicicleta de Thiago foi localizada, ponto situado nas proximidades da residência da família.

Operação é encerrada à espera de novas informações