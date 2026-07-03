O Corpo de Bombeiros realizou, nesta sexta-feira, 3, mais um dia de buscas pelo jovem Thiago Gomes Pereira, de 26 anos, desaparecido em Pedregulho. As equipes concentraram os trabalhos na região da Cachoeira do Chalé, no Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus, e também no local onde a bicicleta do rapaz foi encontrada. Apesar das buscas, ele não foi localizado.
Buscas em áreas prioritárias
Os trabalhos foram direcionados a partir de informações estratégicas repassadas pelo delegado da Polícia Civil responsável pela investigação. A principal frente de atuação ocorreu na região da Cachoeira do Chalé, dentro do Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus.
Além da área da cachoeira, os bombeiros realizaram uma varredura minuciosa no perímetro onde a bicicleta de Thiago foi localizada, ponto situado nas proximidades da residência da família.
Operação é encerrada à espera de novas informações
As buscas se estenderam ao longo de todo o dia, com equipes mobilizadas em locais considerados prioritários para o avanço da investigação. No entanto, o jovem não foi encontrado.
Ao término da operação, o Corpo de Bombeiros informou que as buscas de campo foram suspensas. A corporação aguarda novas informações e diretrizes da Polícia Civil para definir os próximos passos das operações.
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