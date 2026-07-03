03 de julho de 2026
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Cavalos e mulas soltos causam risco de acidentes no Cidade Nova

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Animais soltos na avenida e agrupados no canteiro central da avenida Papa João XXIII, no bairro Nova Franca
Animais soltos na avenida e agrupados no canteiro central da avenida Papa João XXIII, no bairro Nova Franca

Cavalos e mulas soltos chamaram a atenção de motoristas e moradores na manhã desta sexta-feira, 3, na avenida Papa João XXIII, no bairro Nova Franca, em Franca. Os animais circularam por uma via de grande fluxo de veículos, aumentando o risco de acidentes. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A situação foi registrada por moradores da região, que demonstraram preocupação com a segurança de quem utiliza a avenida diariamente. Segundo um morador, os animais pertencem a uma propriedade rural localizada nos fundos do bairro.

Além de atender os moradores do Nova Franca, a avenida também é utilizada como acesso ao Recreio Campo Belo.

Dono recuperou os animais 

O proprietário dos animais percebeu rapidamente que eles haviam escapado da propriedade.

Ele foi até o local, reuniu os cavalos e as mulas e os conduziu de volta ao sítio, encerrando a ocorrência sem registro de feridos ou acidentes.

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