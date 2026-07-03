Cavalos e mulas soltos chamaram a atenção de motoristas e moradores na manhã desta sexta-feira, 3, na avenida Papa João XXIII, no bairro Nova Franca, em Franca. Os animais circularam por uma via de grande fluxo de veículos, aumentando o risco de acidentes. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A situação foi registrada por moradores da região, que demonstraram preocupação com a segurança de quem utiliza a avenida diariamente. Segundo um morador, os animais pertencem a uma propriedade rural localizada nos fundos do bairro.

Além de atender os moradores do Nova Franca, a avenida também é utilizada como acesso ao Recreio Campo Belo.

Dono recuperou os animais