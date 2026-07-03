Cavalos e mulas soltos chamaram a atenção de motoristas e moradores na manhã desta sexta-feira, 3, na avenida Papa João XXIII, no bairro Nova Franca, em Franca. Os animais circularam por uma via de grande fluxo de veículos, aumentando o risco de acidentes. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
A situação foi registrada por moradores da região, que demonstraram preocupação com a segurança de quem utiliza a avenida diariamente. Segundo um morador, os animais pertencem a uma propriedade rural localizada nos fundos do bairro.
Além de atender os moradores do Nova Franca, a avenida também é utilizada como acesso ao Recreio Campo Belo.
Dono recuperou os animais
O proprietário dos animais percebeu rapidamente que eles haviam escapado da propriedade.
Ele foi até o local, reuniu os cavalos e as mulas e os conduziu de volta ao sítio, encerrando a ocorrência sem registro de feridos ou acidentes.
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