O desaparecimento do jovem Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, intriga a população de Pedregulho, a 38 km de Franca, e se tornou um desafio para a Polícia, Bombeiros e equipes de buscas, criando um rastro de mistério. O jovem deixou sua casa no dia 21 de junho, com sua bicicleta, dizendo que iria fazer um passeio no Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus e não mais retornou.
Ele deixou sua casa naquela cidade para um passeio no parque na companhia de amigos e de um guia, que seria seu amigo, na parte da manhã daquele domingo. Após retornar à sua residência, ele disse que iria voltar ao parque, por volta das 12h. Na última mensagem encaminhada à família, o rapaz disse que iria avançar até a cachoeira Cascata Grande, catalogada como o maior salto em queda livre do Estado de São Paulo, com 124,2 metros de altura.
Como ele não retornou e não deu mais notícias, a família registrou boletim de ocorrência de desaparecimento, iniciando as buscas no parque usado para trilhas e passeios.
O local tem 2.069,06 hectares, o equivalente a cerca de 2.900 campos de futebol oficiais. De Pedregulho até a cachoeira Cascata Grande, o trajeto é dividido em duas etapas. São cerca de 2,5 km de carro da área urbana até a entrada do parque. Depois, a caminhada até o mirante da cascata é de aproximadamente 1 km a pé. A área ecológica conta com sete trilhas demarcadas, quatro cachoeiras disponíveis para visitação e duas plataformas para observação. Na entrada do Parque existe um totem de madeira com os dizeres: “Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus – Secretaria do Meio Ambiente – Fundação Florestal”.
Buscas foram retomadas nessa sexta
Polícia e Bombeiros fizeram varredura na extensa área por oito dias seguidos desde seu sumiço, com cães farejadores, helicóptero e drones, e depois suspenderam as buscas. O veículo foi encontrado uma semana depois, em meio a um cafezal, próximo à entrada do parque, mas nenhuma outra pista do jovem.
Na sexta-feira, 3, uma equipe dos Bombeiros voltou ao parque ecológico, mas sem sucesso novamente.
O delegado da DIG de Franca, Márcio Murari, que está à frente das investigações do caso, acredita que Tiago esteja dentro da área. “Até agora, tudo o que foi colhido aponta que o jovem possa estar dentro do parque”, disse ele nesta quinta-feira, na última entrevista em que a polícia falou sobre o caso. Durante a entrevista, Murari afirmou que a investigação trabalha com todas as possibilidades. “A gente não descarta que pode ter ocorrido um crime”.
O Parque
A área ecológica localizada no município de Pedregulho foi declarada Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus, em 1989, por decreto assinado pelo então governador do Estado, Orestes Quércia, após a desapropriação de fazendas usadas para plantação de café e criação de gado. O Parque abriga profundos cânions e quedas d’água que são atrativo turístico da região. A área é considerada estratégica para proteção de mananciais.
O local conta com sete trilhas e um mirante e abriga dois biomas: o Cerrado e a Mata Estacional Semidecidual, remanescente de Mata Atlântica. A precipitação média anual é de 1.200 milímetros. A fauna do parque conserva espécies como tatu, tamanduá-mirim, jaguatirica e suçuarana. Entre as principais espécies de flora, destacam-se o ipê, o jacarandá, o jequitibá, o açoita-cavalo e a peroba.
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