O desaparecimento do jovem Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, intriga a população de Pedregulho, a 38 km de Franca, e se tornou um desafio para a Polícia, Bombeiros e equipes de buscas, criando um rastro de mistério. O jovem deixou sua casa no dia 21 de junho, com sua bicicleta, dizendo que iria fazer um passeio no Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus e não mais retornou.

Ele deixou sua casa naquela cidade para um passeio no parque na companhia de amigos e de um guia, que seria seu amigo, na parte da manhã daquele domingo. Após retornar à sua residência, ele disse que iria voltar ao parque, por volta das 12h. Na última mensagem encaminhada à família, o rapaz disse que iria avançar até a cachoeira Cascata Grande, catalogada como o maior salto em queda livre do Estado de São Paulo, com 124,2 metros de altura.

Como ele não retornou e não deu mais notícias, a família registrou boletim de ocorrência de desaparecimento, iniciando as buscas no parque usado para trilhas e passeios.