03 de julho de 2026
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NA CADEIA

Morador de Buritizal é preso por tráfico com drogas em abordagem

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Porções apreendidas com traficante pela Polícia Militar
Porções apreendidas com traficante pela Polícia Militar

Um morador de Buritizal foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira, 3, durante uma abordagem da Polícia Militar nas proximidades do Distrito do Brejão, na divisa entre os municípios de Aramina e Buritizal. Com ele, os policiais encontraram porções de maconha e cocaína embaladas para comercialização.

A prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar. Segundo a corporação, o suspeito foi abordado e, durante a revista pessoal, os policiais localizaram 18 porções de maconha e duas porções de cocaína.

De acordo com a PM, a quantidade de entorpecentes e a forma como estavam embalados levaram os policiais a darem voz de prisão em flagrante ao homem pelo crime de tráfico de drogas.

Ocorrência apresentada na delegacia

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

As drogas apreendidas foram encaminhadas para perícia. A Polícia Civil vai investigar a origem dos entorpecentes e apurar se o preso tem envolvimento com outros crimes relacionados ao tráfico de drogas na região.

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