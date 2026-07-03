Um morador de Buritizal foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira, 3, durante uma abordagem da Polícia Militar nas proximidades do Distrito do Brejão, na divisa entre os municípios de Aramina e Buritizal. Com ele, os policiais encontraram porções de maconha e cocaína embaladas para comercialização.
A prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar. Segundo a corporação, o suspeito foi abordado e, durante a revista pessoal, os policiais localizaram 18 porções de maconha e duas porções de cocaína.
De acordo com a PM, a quantidade de entorpecentes e a forma como estavam embalados levaram os policiais a darem voz de prisão em flagrante ao homem pelo crime de tráfico de drogas.
Ocorrência apresentada na delegacia
A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.
As drogas apreendidas foram encaminhadas para perícia. A Polícia Civil vai investigar a origem dos entorpecentes e apurar se o preso tem envolvimento com outros crimes relacionados ao tráfico de drogas na região.
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