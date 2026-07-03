Morreu em Franca nesta sexta-feira, 3, Milton Baldochi, aos 87 anos. A família não divulgou a causa da morte, mas ele já vinha enfrentando problemas de saúde e havia passado por um período internado.
Ele era viúvo de Vanilde Chimelo Baldochi e deixa os filhos Fernando Baldochi, Vânia e Valéria. Fernando Baldochi é chefe de Gabinete do prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e foi vice-prefeito na primeira gestão de Alexandre, entre 2013 e 2016.
Milton Baldochi foi deputado estadual por Franca pelo MDB por quatro mandatos: 1975/1979, 1979/1983, 1983/1987 e 1987/1991. Ele exerceu o cargo de 4º secretário da Assembleia Legislativa, foi vice-líder da bancada do MDB e também vereador em Franca.
O prefeito Alexandre Ferreira fez uma postagem nas redes sociais em homenagem ao ex-deputado e amigo, decretando luto na cidade por três dias.
“Hoje é um dia triste para Franca e para todos nós. Nosso grande amigo, Milton Baldochi, que foi vereador em nossa cidade e deputado estadual por quatro vezes, nos deixou, aos 87 anos. Além de uma referência na política, Milton é pai do Fernando, meu irmão de coração, que já foi meu vice e hoje é meu braço direito na Prefeitura, como chefe de Gabinete. Deixo a ele, suas irmãs e netos, além de toda a família, meus sinceros sentimentos”, escreveu.
“Descanse em paz, amigo Milton, com a certeza de que cumpriu sua missão com muita honradez e que muito fez por todos nós. Deixa um legado de valor inestimável”, completou.
O velório de Milton Baldochi será na Câmara Municipal de Franca neste sábado, 4, das 7h às 14h. O sepultamento acontece, na sequência, no Cemitério da Saudade.
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