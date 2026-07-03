Morreu em Franca nesta sexta-feira, 3, Milton Baldochi, aos 87 anos. A família não divulgou a causa da morte, mas ele já vinha enfrentando problemas de saúde e havia passado por um período internado.

Ele era viúvo de Vanilde Chimelo Baldochi e deixa os filhos Fernando Baldochi, Vânia e Valéria. Fernando Baldochi é chefe de Gabinete do prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e foi vice-prefeito na primeira gestão de Alexandre, entre 2013 e 2016.

Milton Baldochi foi deputado estadual por Franca pelo MDB por quatro mandatos: 1975/1979, 1979/1983, 1983/1987 e 1987/1991. Ele exerceu o cargo de 4º secretário da Assembleia Legislativa, foi vice-líder da bancada do MDB e também vereador em Franca.