O motorista de uma Volkswagen Kombi, de 78 anos, investigado por deixar o local de um acidente que causou ferimentos graves a um motociclista em Patrocínio Paulista, afirmou à Polícia Civil que sofreu uma crise de diabetes no momento da colisão e, por isso, não se lembra do que aconteceu.

O depoimento foi prestado na tarde dessa quinta-feira, 2. A vítima permanece internada com uma fratura no fêmur, mas não corre risco de morte.

O acidente ocorreu no último sábado, 27, na avenida Marina Maria Chaves Barcelos. Segundo as investigações, o motorista, que trabalha no transporte de equipes para a colheita de café, atingiu o motociclista e deixou o local sem prestar socorro.

Investigado diz que parou e voltou a dirigir