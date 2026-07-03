O motorista de uma Volkswagen Kombi, de 78 anos, investigado por deixar o local de um acidente que causou ferimentos graves a um motociclista em Patrocínio Paulista, afirmou à Polícia Civil que sofreu uma crise de diabetes no momento da colisão e, por isso, não se lembra do que aconteceu.
O depoimento foi prestado na tarde dessa quinta-feira, 2. A vítima permanece internada com uma fratura no fêmur, mas não corre risco de morte.
O acidente ocorreu no último sábado, 27, na avenida Marina Maria Chaves Barcelos. Segundo as investigações, o motorista, que trabalha no transporte de equipes para a colheita de café, atingiu o motociclista e deixou o local sem prestar socorro.
Investigado diz que parou e voltou a dirigir
De acordo com o delegado responsável pelo caso, Eduardo Lopes Bonfim, o investigado relatou que não se recorda da colisão em razão da suposta crise de diabetes.
Ainda segundo o depoimento, ele afirmou que chegou a parar a Kombi logo após a batida, mas voltou a dirigir e foi embora.
A Polícia Civil informou também que o motorista disse ter seguido para casa e acionado sua advogada. Posteriormente, a defensora teria procurado os familiares da vítima.
Inquérito apura três crimes
Em razão da gravidade dos ferimentos sofridos pelo motociclista, a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso.
Inicialmente, o motorista responderá por lesão corporal no trânsito, fuga do local do acidente e omissão de socorro.
A investigação segue em andamento e deverá esclarecer as circunstâncias da colisão e a conduta do motorista após o acidente.
Vítima segue hospitalizada
O motociclista continua internado para tratamento da fratura no fêmur.
Segundo a polícia, o estado de saúde é estável e não há risco de morte.
Errata
Diferentemente do que havia sido informado anteriormente, o motorista não foi ouvido pela Polícia Civil na quarta-feira, 1º. Apenas a advogada dele compareceu à delegacia naquela data. O depoimento do investigado ocorreu somente na quinta-feira, 2.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.