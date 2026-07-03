O Emprega Franca, programa vinculado à Secretaria de Inovação e Desenvolvimento de Franca, realizará nas próximas semanas dois processos seletivos para preencher 43 vagas nas áreas de limpeza e logística. As entrevistas ocorrerão nos dias 6, 7 e 14, na sede do programa, localizada no prédio anexo à Rodoviária.
O primeiro processo seletivo será realizado na segunda-feira, 6, e terça-feira, 7, a partir das 9 horas, para o preenchimento de 13 vagas de auxiliar de limpeza. Os profissionais contratados serão responsáveis pela conservação de áreas internas e externas, incluindo a limpeza de pisos, paredes, escadas fixas, mesas e cadeiras.
Vagas para logística
No dia 14, a partir das 14 horas, será a vez da seleção para 30 vagas de auxiliar de logística, incluindo oportunidades destinadas a PCD (Pessoas com Deficiência). Entre as atribuições da função estão o auxílio na produção e embalagem de produtos, conferência de materiais, organização e limpeza do ambiente de trabalho, além de outras atividades operacionais.
Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem ter mais de 18 anos, Ensino Fundamental completo e experiência na área pretendida. Também é necessário comparecer ao local com documentos pessoais e currículo impresso ou salvo em formato PDF.
O Emprega Franca está localizado na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari, em prédio anexo à Rodoviária. O telefone (16) 3723-5444, WhatsApp (16) 99601-0848 e e-mail empregafranca@franca.sp.gov.br estão disponíveis para contato.
Mais de 200 vagas disponíveis
Além dos processos seletivos, o Emprega Franca disponibiliza nesta sexta-feira, 3, um total de 203 vagas de emprego em diferentes áreas. Há oportunidades para cargos como açougueiro, ajudante de carga e descarga, atendente de farmácia, atendente de loja, auxiliar de enfermagem, consultor de vendas, tratorista, vendedor, coladeira de peças, auxiliar de cozinha, operador de caixa e mecânico em geral.
Os interessados podem consultar as exigências e os detalhes das vagas pelo site da Prefeitura ou comparecer diretamente à sede do Emprega Franca. O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.
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