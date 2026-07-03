O Emprega Franca, programa vinculado à Secretaria de Inovação e Desenvolvimento de Franca, realizará nas próximas semanas dois processos seletivos para preencher 43 vagas nas áreas de limpeza e logística. As entrevistas ocorrerão nos dias 6, 7 e 14, na sede do programa, localizada no prédio anexo à Rodoviária.

O primeiro processo seletivo será realizado na segunda-feira, 6, e terça-feira, 7, a partir das 9 horas, para o preenchimento de 13 vagas de auxiliar de limpeza. Os profissionais contratados serão responsáveis pela conservação de áreas internas e externas, incluindo a limpeza de pisos, paredes, escadas fixas, mesas e cadeiras.

Vagas para logística

No dia 14, a partir das 14 horas, será a vez da seleção para 30 vagas de auxiliar de logística, incluindo oportunidades destinadas a PCD (Pessoas com Deficiência). Entre as atribuições da função estão o auxílio na produção e embalagem de produtos, conferência de materiais, organização e limpeza do ambiente de trabalho, além de outras atividades operacionais.