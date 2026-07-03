03 de julho de 2026
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EM RIFAINA

Incêndio às margens de rodovia mobiliza Defesa Civil e GCM

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/GCM Rifaina
Incêndio sendo contido por equipes da Defesa Civil, junto à GCM de Rifaina
Incêndio sendo contido por equipes da Defesa Civil, junto à GCM de Rifaina

Um incêndio de pequenas proporções foi registrado na manhã desta sexta-feira, 3, às margens da rodovia vicinal Osvaldo Gilberto, nas proximidades do Residencial Enseada, em Rifaina, a 70 quilômetros de Franca. A ocorrência mobilizou a GCM (Guarda Civil Municipal) e a Defesa Civil, que conseguiram controlar as chamas antes que o fogo atingisse um canavial localizado nas imediações.

A GCM foi acionada depois que um motorista que passava pelo local percebeu o incêndio e solicitou apoio. Com a chegada das equipes, as chamas foram rapidamente combatidas, evitando que o fogo se espalhasse e provocasse danos de maior proporção.

Alerta para queimadas

Em nota, a Guarda Civil Municipal de Rifaina reforçou o alerta sobre os riscos das queimadas, especialmente durante o período de estiagem, e destacou que provocar incêndios é crime.

“A GCM de Rifaina reforça que provocar queimadas é uma prática criminosa e extremamente perigosa, principalmente neste período de estiagem. Infelizmente, ainda há pessoas que agem com irresponsabilidade, sem considerar as graves consequências que suas atitudes podem causar à população e ao patrimônio ambiental”, informou a corporação.

A GCM orienta que casos de queimadas ou suspeitas de incêndio criminoso na região sejam denunciados pelos telefones (16) 3135-1113 ou 153.

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