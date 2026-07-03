Um incêndio de pequenas proporções foi registrado na manhã desta sexta-feira, 3, às margens da rodovia vicinal Osvaldo Gilberto, nas proximidades do Residencial Enseada, em Rifaina, a 70 quilômetros de Franca. A ocorrência mobilizou a GCM (Guarda Civil Municipal) e a Defesa Civil, que conseguiram controlar as chamas antes que o fogo atingisse um canavial localizado nas imediações.

A GCM foi acionada depois que um motorista que passava pelo local percebeu o incêndio e solicitou apoio. Com a chegada das equipes, as chamas foram rapidamente combatidas, evitando que o fogo se espalhasse e provocasse danos de maior proporção.

Alerta para queimadas

Em nota, a Guarda Civil Municipal de Rifaina reforçou o alerta sobre os riscos das queimadas, especialmente durante o período de estiagem, e destacou que provocar incêndios é crime.