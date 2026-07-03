O Governo de São Paulo, por meio do programa Casa Paulista, disponibilizará R$ 670 mil em subsídios para a nova edição do Feirão Casa Paulista em Franca. A ação será realizada entre sexta-feira, 3 e domingo, 5, das 9h às 18h, na rua Adelino Fernandes Rosa, 500, Lote 3, Quadra 2, com a oferta de 61 Cartas de Crédito Imobiliário de R$ 11 mil, destinadas a famílias que desejam adquirir o primeiro imóvel.
As Cartas de Crédito Imobiliário são concedidas a fundo perdido e integram a política habitacional do Estado voltada às famílias de menor renda. Para participar, é necessário atender aos critérios do programa, como possuir renda familiar de até três salários mínimos, não ter imóvel em nome próprio, não possuir financiamento imobiliário ativo e não ter sido beneficiado anteriormente por outro programa habitacional.
Continuação do atendimento em Igarapava
Além da etapa em Franca, segue em andamento o Feirão Casa Paulista em Igarapava. Na semana passada, foram disponibilizadas 31 Cartas de Crédito Imobiliário de R$ 10 mil cada, totalizando investimento estadual de R$ 310 mil.
Os atendimentos continuam na rua Benjamin Constant, 407, no Centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h; aos sábados, das 9h às 15h; e aos domingos, das 9h às 13h.
Nova fase do programa
Os Feirões Casa Paulista foram retomados no fim de janeiro, após um período de análises e balanços. Para esta nova etapa, a SDUH (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação) definiu critérios de priorização com o objetivo de agilizar a entrega das moradias.
Entre as exigências, os imóveis devem possuir, no mínimo, dois dormitórios e estar devidamente contratados junto à Caixa Econômica Federal até a data final de realização do feirão. Prefeituras, associações e empresas privadas interessadas em organizar futuras edições devem encaminhar o Termo de Adesão exclusivamente pelo e-mail feirao@casapaulista.sp.gov.br.
O evento segue as normas da Resolução SDUH nº 43, de 22 de agosto de 2025. Durante os feirões, as construtoras podem ofertar unidades de empreendimentos já cadastrados e também novos projetos que recebam aporte específico para o evento, desde que utilizem financiamento via FGTS. Após o encerramento, as empresas têm prazo de cinco dias úteis para encaminhar à SDUH um relatório com as famílias atendidas e as unidades negociadas, documento que subsidia a liberação dos recursos.
Investimentos na região
Desde 2023, o Casa Paulista já entregou mais de 400 unidades habitacionais na Região Administrativa de Franca por meio da modalidade Carta de Crédito Imobiliário, com investimento de R$ 4,6 milhões. Outras 1,2 mil unidades estão em construção, com aporte estadual de R$ 13,6 milhões.
De acordo com levantamento da SDUH, a renda média das famílias beneficiadas com os subsídios estaduais em empreendimentos participantes do programa é de R$ 2,8 mil, o equivalente a 1,87 salário mínimo em 2025. Entre os compradores que não utilizam o benefício, a renda média é de R$ 5,2 mil, correspondente a 3,44 salários mínimos.
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