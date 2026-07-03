O Governo de São Paulo, por meio do programa Casa Paulista, disponibilizará R$ 670 mil em subsídios para a nova edição do Feirão Casa Paulista em Franca. A ação será realizada entre sexta-feira, 3 e domingo, 5, das 9h às 18h, na rua Adelino Fernandes Rosa, 500, Lote 3, Quadra 2, com a oferta de 61 Cartas de Crédito Imobiliário de R$ 11 mil, destinadas a famílias que desejam adquirir o primeiro imóvel.

As Cartas de Crédito Imobiliário são concedidas a fundo perdido e integram a política habitacional do Estado voltada às famílias de menor renda. Para participar, é necessário atender aos critérios do programa, como possuir renda familiar de até três salários mínimos, não ter imóvel em nome próprio, não possuir financiamento imobiliário ativo e não ter sido beneficiado anteriormente por outro programa habitacional.

Continuação do atendimento em Igarapava

Além da etapa em Franca, segue em andamento o Feirão Casa Paulista em Igarapava. Na semana passada, foram disponibilizadas 31 Cartas de Crédito Imobiliário de R$ 10 mil cada, totalizando investimento estadual de R$ 310 mil.