Moradores do bairro Recreio Campo Belo, em Franca, começaram a acompanhar a implantação do sistema de esgotamento sanitário que substituirá as fossas por uma rede de coleta e tratamento de esgoto. A obra, iniciada em 16 de junho, prevê atender aproximadamente 200 imóveis, com investimento de R$ 16 milhões e conclusão prevista para o fim deste ano.

A chegada da rede de esgoto põe fim a uma realidade enfrentada há anos pelos moradores, que dependem de fossas para o descarte dos efluentes domésticos. Com a nova infraestrutura, a expectativa é melhorar as condições de saúde pública, reduzir os riscos de contaminação do solo e do lençol freático, além de ampliar a proteção ao meio ambiente.

As primeiras intervenções foram realizadas na rua Heitor Villa Lobos. Atualmente, as equipes trabalham na Rua Lasar Segall, dando continuidade à implantação da rede no bairro.

Espera de décadas