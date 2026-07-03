03 de julho de 2026
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SANEAMENTO BÁSICO

Rede de esgoto começa a substituir fossas no Campo Belo

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Sabesp
Obras de implantação da rede de esgoto na rua Lasar Segal, no Recreio Campo Belo, em Franca
Obras de implantação da rede de esgoto na rua Lasar Segal, no Recreio Campo Belo, em Franca

Moradores do bairro Recreio Campo Belo, em Franca, começaram a acompanhar a implantação do sistema de esgotamento sanitário que substituirá as fossas por uma rede de coleta e tratamento de esgoto. A obra, iniciada em 16 de junho, prevê atender aproximadamente 200 imóveis, com investimento de R$ 16 milhões e conclusão prevista para o fim deste ano.

A chegada da rede de esgoto põe fim a uma realidade enfrentada há anos pelos moradores, que dependem de fossas para o descarte dos efluentes domésticos. Com a nova infraestrutura, a expectativa é melhorar as condições de saúde pública, reduzir os riscos de contaminação do solo e do lençol freático, além de ampliar a proteção ao meio ambiente.

As primeiras intervenções foram realizadas na rua Heitor Villa Lobos. Atualmente, as equipes trabalham na Rua Lasar Segall, dando continuidade à implantação da rede no bairro.

Espera de décadas

Morador da rua Heitor Villa Lobos, o aposentado Antônio do Nascimento, de 78 anos, afirma que aguardava a obra havia décadas. Há cerca de 25 anos, ele e a mulher, Irene Nascimento, utilizam três fossas para atender a residência.

“Quando fiquei sabendo que a rede de esgoto ia chegar ao bairro, fiquei muito feliz. Moro aqui há muitos anos e nunca imaginei que essa melhoria viria. Sempre convivemos com fossa, que exige manutenção e gera gastos porque eu precisava chamar a empresa para limpar. Depois que tudo estiver pronto, o bairro inteiro vai ganhar em qualidade de vida e até na valorização dos imóveis”, afirmou.

Benefícios ambientais

Segundo a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), o tratamento adequado do esgoto contribuirá para a preservação ambiental ao evitar o lançamento de efluentes na natureza e reduzir a carga poluidora na bacia hidrográfica do Rio Sapucaí-Mirim/Grande e em cursos d’água do município, como o Córrego dos Bagres, o Rio Canoas e seus afluentes.

A companhia também destaca que a nova estrutura prepara o bairro para o crescimento urbano, ampliando a capacidade de coleta e tratamento de esgoto em Franca.

Estrutura da obra

Durante o lançamento oficial das obras, realizado na quinta-feira, 2, o gerente regional da Sabesp em Franca, Gilson Santos de Mendonça, destacou que o projeto representa um avanço para a universalização do saneamento.

“Hoje iniciamos esse importante projeto rumo à universalização, para levar dignidade, saúde preventiva e respeito às pessoas e ao meio ambiente. Aqui no Campo Belo, as obras do sistema de esgoto vão beneficiar cerca de 200 famílias, transformando este bairro e deixando um legado para as próximas gerações”, disse.

As intervenções incluem a implantação de oito estações elevatórias de esgoto e aproximadamente 12 quilômetros de tubulações. Os serviços são executados em parceria com a Effico Saneamento, com previsão de conclusão até o fim deste ano.

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