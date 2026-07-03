Moradores do bairro Recreio Campo Belo, em Franca, começaram a acompanhar a implantação do sistema de esgotamento sanitário que substituirá as fossas por uma rede de coleta e tratamento de esgoto. A obra, iniciada em 16 de junho, prevê atender aproximadamente 200 imóveis, com investimento de R$ 16 milhões e conclusão prevista para o fim deste ano.
A chegada da rede de esgoto põe fim a uma realidade enfrentada há anos pelos moradores, que dependem de fossas para o descarte dos efluentes domésticos. Com a nova infraestrutura, a expectativa é melhorar as condições de saúde pública, reduzir os riscos de contaminação do solo e do lençol freático, além de ampliar a proteção ao meio ambiente.
As primeiras intervenções foram realizadas na rua Heitor Villa Lobos. Atualmente, as equipes trabalham na Rua Lasar Segall, dando continuidade à implantação da rede no bairro.
Espera de décadas
Morador da rua Heitor Villa Lobos, o aposentado Antônio do Nascimento, de 78 anos, afirma que aguardava a obra havia décadas. Há cerca de 25 anos, ele e a mulher, Irene Nascimento, utilizam três fossas para atender a residência.
“Quando fiquei sabendo que a rede de esgoto ia chegar ao bairro, fiquei muito feliz. Moro aqui há muitos anos e nunca imaginei que essa melhoria viria. Sempre convivemos com fossa, que exige manutenção e gera gastos porque eu precisava chamar a empresa para limpar. Depois que tudo estiver pronto, o bairro inteiro vai ganhar em qualidade de vida e até na valorização dos imóveis”, afirmou.
Benefícios ambientais
Segundo a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), o tratamento adequado do esgoto contribuirá para a preservação ambiental ao evitar o lançamento de efluentes na natureza e reduzir a carga poluidora na bacia hidrográfica do Rio Sapucaí-Mirim/Grande e em cursos d’água do município, como o Córrego dos Bagres, o Rio Canoas e seus afluentes.
A companhia também destaca que a nova estrutura prepara o bairro para o crescimento urbano, ampliando a capacidade de coleta e tratamento de esgoto em Franca.
Estrutura da obra
Durante o lançamento oficial das obras, realizado na quinta-feira, 2, o gerente regional da Sabesp em Franca, Gilson Santos de Mendonça, destacou que o projeto representa um avanço para a universalização do saneamento.
“Hoje iniciamos esse importante projeto rumo à universalização, para levar dignidade, saúde preventiva e respeito às pessoas e ao meio ambiente. Aqui no Campo Belo, as obras do sistema de esgoto vão beneficiar cerca de 200 famílias, transformando este bairro e deixando um legado para as próximas gerações”, disse.
As intervenções incluem a implantação de oito estações elevatórias de esgoto e aproximadamente 12 quilômetros de tubulações. Os serviços são executados em parceria com a Effico Saneamento, com previsão de conclusão até o fim deste ano.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.