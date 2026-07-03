Uma pessoa que constava como desaparecida foi localizada pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira, 3, em Buritizal.
A localização ocorreu durante patrulhamento realizado por equipes da corporação, após informações repassadas por um policial civil do Estado da Bahia e consulta ao registro oficial de desaparecimento. A vítima recebeu atendimento no local e foi encaminhada à Delegacia de Polícia para as providências de polícia judiciária.
De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início após um policial civil do Estado da Bahia compartilhar informações que indicavam o possível paradeiro da pessoa desaparecida. Com base nesses dados, os militares realizaram consulta ao registro oficial de desaparecimento, confirmando a existência da ocorrência.
Durante o patrulhamento realizado na madrugada desta sexta-feira, os policiais localizaram a vítima e realizaram a abordagem necessária para confirmar sua identidade e a situação registrada.
Encaminhamento à delegacia
Após a confirmação, a pessoa localizada recebeu o atendimento devido e foi conduzida à Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as providências de polícia judiciária relacionadas ao caso.
A Polícia Militar não informou detalhes sobre a identidade da vítima nem as circunstâncias do desaparecimento.
Atuação integrada
Segundo a corporação, a ocorrência evidencia a importância da integração entre as forças de segurança pública e da troca de informações entre os órgãos policiais, o que contribuiu para a rápida localização da pessoa desaparecida.
A Polícia Militar ressaltou ainda que a ação reforça o compromisso da instituição com a preservação da vida, a proteção da sociedade e a pronta resposta em ocorrências dessa natureza.
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