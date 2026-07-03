Uma pessoa que constava como desaparecida foi localizada pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira, 3, em Buritizal.

A localização ocorreu durante patrulhamento realizado por equipes da corporação, após informações repassadas por um policial civil do Estado da Bahia e consulta ao registro oficial de desaparecimento. A vítima recebeu atendimento no local e foi encaminhada à Delegacia de Polícia para as providências de polícia judiciária.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início após um policial civil do Estado da Bahia compartilhar informações que indicavam o possível paradeiro da pessoa desaparecida. Com base nesses dados, os militares realizaram consulta ao registro oficial de desaparecimento, confirmando a existência da ocorrência.