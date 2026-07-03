Após quase duas semanas de buscas e muitas perguntas ainda sem resposta, o desaparecimento de Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira, 3. O Corpo de Bombeiros retomou as operações no Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus, em Pedregulho, concentrando os trabalhos em uma área considerada de difícil acesso e apontada pela Polícia Civil como um possível caminho percorrido pelo jovem.
A nova frente de buscas está concentrada nas proximidades da Cachoeira do Chalé, local indicado durante as investigações conduzidas pelo delegado Márcio Murari. Segundo as informações reunidas pela Polícia Civil, existe a possibilidade de que Tiago tenha passado pela região antes de desaparecer.
A informação foi considerada suficientemente relevante para motivar o retorno das equipes ao parque poucos dias após a suspensão das buscas oficiais.
De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros, Márcio Lima Nascimento, a área não é desconhecida dos socorristas. Ela já havia sido vistoriada anteriormente com apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar, e de cães farejadores.
Mesmo assim, diante dos novos elementos levantados pela investigação, os bombeiros decidiram realizar uma nova varredura no local.
Mata fechada e terreno acidentado
Segundo o capitão, a região onde as equipes atuam nesta sexta-feira apresenta características que dificultam significativamente os trabalhos de busca.
A área é formada por mata densa, trechos íngremes e terreno acidentado, exigindo deslocamento lento e inspeção minuciosa dos possíveis pontos de passagem.
Por isso, as buscas estão concentradas inicialmente na área da Cachoeira do Chalé, considerada uma das regiões mais desafiadoras dentro do parque.
Mistério continua
Tiago Gomes Pereira desapareceu no dia 21 de junho após informar que faria um passeio pela área das Furnas do Bom Jesus.
Desde então, familiares, bombeiros, policiais civis e voluntários acompanham uma série de buscas que já mobilizaram drones, cães farejadores, equipes especializadas e o helicóptero Águia.
Até o momento, nenhuma pista conclusiva sobre o paradeiro do jovem foi encontrada.
As operações desta sexta-feira deverão continuar ao longo do dia e poderão ser ampliadas caso surjam novas informações que ajudem a direcionar os trabalhos das equipes.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.