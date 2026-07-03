Após quase duas semanas de buscas e muitas perguntas ainda sem resposta, o desaparecimento de Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira, 3. O Corpo de Bombeiros retomou as operações no Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus, em Pedregulho, concentrando os trabalhos em uma área considerada de difícil acesso e apontada pela Polícia Civil como um possível caminho percorrido pelo jovem.

A nova frente de buscas está concentrada nas proximidades da Cachoeira do Chalé, local indicado durante as investigações conduzidas pelo delegado Márcio Murari. Segundo as informações reunidas pela Polícia Civil, existe a possibilidade de que Tiago tenha passado pela região antes de desaparecer.

A informação foi considerada suficientemente relevante para motivar o retorno das equipes ao parque poucos dias após a suspensão das buscas oficiais.