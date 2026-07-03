A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca abriu um novo processo seletivo para contratação de profissionais em unidades de Franca e Patrocínio Paulista. As oportunidades abrangem áreas da educação, serviços gerais, cozinha e acolhimento institucional, com vagas para diferentes níveis de escolaridade e benefícios como assistência médica, seguro de vida e alimentação no local de trabalho.
Ao todo, são quatro vagas distribuídas entre três unidades mantidas pela instituição. Também há reserva de vagas para Pessoas com Deficiência (PCD).
No Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, em Patrocínio Paulista, está disponível uma vaga para cuidador diurno. Os candidatos devem ter ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação categoria B e experiência com crianças e adolescentes será considerada um diferencial. A jornada será em escala de 12x36.
Já na Creche "Luciene Ribeiro Mendonça Corrêa Dias", no Jardim Martins, há uma vaga para auxiliar de cozinha e outra para auxiliar operacional (limpeza). Para ambas, é exigido ensino fundamental completo, com carga horária de 44 horas semanais.
Na Creche Escola "Rosely Amália Paludetto Minicucci", no Jardim Esmeralda, a oportunidade é para educador(a) de apoio infantil. O cargo exige formação completa em Pedagogia ou Magistério e também possui jornada de 44 horas semanais.
Além do salário, os contratados terão benefícios como refeição na unidade, seguro de vida, assistência médica em grupo e credencial plena do Sesc Franca.
Como participar
Os interessados devem cadastrar o currículo na aba "Trabalhe Conosco" do site da Pastoral do Menor até o dia 5 de julho. A seleção será realizada em duas etapas: análise curricular e entrevista individual.
Outra oportunidade na área da educação
Além da Pastoral do Menor, o Centro de Convivência Infantil "Ana Maria Fernandes Oliveira", em Franca, também anunciou a abertura de processo seletivo para contratação de coordenadora pedagógica.
Para disputar a vaga, é necessário possuir licenciatura plena em Pedagogia e experiência comprovada de, no mínimo, três anos na docência da Educação Básica.
Os currículos podem ser enviados pelo e-mail cci.anamariafoliveira@gmail.com ou entregues presencialmente na rua José do Patrocínio, 2.501, Bloco II, Vila Isabel, em Franca.
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