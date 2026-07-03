A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca abriu um novo processo seletivo para contratação de profissionais em unidades de Franca e Patrocínio Paulista. As oportunidades abrangem áreas da educação, serviços gerais, cozinha e acolhimento institucional, com vagas para diferentes níveis de escolaridade e benefícios como assistência médica, seguro de vida e alimentação no local de trabalho.

Ao todo, são quatro vagas distribuídas entre três unidades mantidas pela instituição. Também há reserva de vagas para Pessoas com Deficiência (PCD).

No Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, em Patrocínio Paulista, está disponível uma vaga para cuidador diurno. Os candidatos devem ter ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação categoria B e experiência com crianças e adolescentes será considerada um diferencial. A jornada será em escala de 12x36.