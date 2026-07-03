03 de julho de 2026
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NOVO CICLO

Franca mira empresas com pacote para atrair investimentos; VEJA

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 4 min
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Pedro Dartibale/GCN
Alexandre Ferreira (MDB), prefeito de Franca, em entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr.
Alexandre Ferreira (MDB), prefeito de Franca, em entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr.

Franca, cidade com 360 mil habitantes localizada no nordeste paulista, quer deixar de esperar investidores e passou a ir atrás deles. Essa é a estratégia defendida pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB), que afirma ter colocado a Prefeitura em movimento para buscar empresas interessadas em expandir operações e apresentar a cidade como opção competitiva.

O pacote reúne infraestrutura, logística, mão de obra qualificada, incentivos fiscais, segurança jurídica, agilidade administrativa e bons indicadores de qualidade de vida. A estratégia foi confirmada em participação no podcast Arena GCN, do Portal GCN/Rede Sampi, comandado pelo jornalista Corrêa Neves Jr. (assista acima).

O prefeito afirmou que Franca reúne condições estruturais para disputar novos investimentos. Segundo ele, a cidade não enfrenta problemas de abastecimento de água e energia, possui estrutura viária robusta e está próxima de grandes rodovias, a cerca de 600 quilômetros de cinco centros consumidores: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia e Curitiba.

Na avaliação de Alexandre Ferreira, essa localização reduz custos e torna o município competitivo para empresas industriais, logísticas e de distribuição.

Busca ativa e ambiente de negócios

A mudança de postura, segundo o prefeito, está no papel assumido pela gestão municipal. A Prefeitura passou a atuar diretamente na prospecção de empresas, com atendimento a investidores e apresentação das vantagens competitivas da cidade.

Alexandre Ferreira afirmou que recebe empresários interessados em conhecer Franca e que a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento acompanha as tratativas. “Eu recebo todo mundo”, disse.

O tempo médio para abertura de empresas, segundo o prefeito, é inferior a oito horas.

Qualificação e inovação

O prefeito também destacou a formação de mão de obra como um dos diferenciais da cidade. Segundo ele, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico atua em parceria com o Sistema S, Fatec e Etec para alinhar cursos e capacitações às demandas do setor produtivo.

“Eu consigo oferecer gente com a habilidade e a competência que a empresa precisa”, afirmou.

Alexandre Ferreira citou ainda o avanço do parque tecnológico e instrumentos como a lei do sandbox, que permite às empresas iniciarem operações com menor carga burocrática até sua consolidação.

Incentivos e novas áreas empresariais

Entre as medidas adotadas para ampliar a competitividade, o prefeito mencionou a legislação municipal que reduziu o ISS de 5% para 2% e criou benefícios relacionados ao IPTU.

Segundo ele, os incentivos dependem de contrapartidas, como geração de empregos, aumento de faturamento e expansão produtiva. O modelo também vale para empresas já instaladas em Franca. “O crescimento da empresa que já está aqui também entra nos mesmos benefícios”, disse.

Outro ponto citado foi a criação das Áreas Específicas de Desenvolvimento, as AEDs, que permitem transformar áreas rurais em polos empresariais com infraestrutura urbana e localização estratégica, especialmente para empreendimentos industriais e logísticos.

Logística, e-commerce e novos setores

O prefeito afirmou que Franca vem se consolidando como polo de logística e comércio eletrônico. Ele citou a instalação de um centro de distribuição de 7,5 mil metros quadrados, com operação voltada ao mercado nacional.

Também mencionou a chegada de empresas dos setores de tecnologia agrícola, drones e máquinas, além da expansão de redes já consolidadas no município.

Na área de capacitação, Alexandre Ferreira destacou iniciativas ligadas ao e-commerce, que, segundo ele, já formaram mais de 2.500 pessoas.

Indicadores reforçam atratividade

Além das medidas econômicas, Franca reúne indicadores que reforçam sua posição como destino para novos investimentos. A cidade aparece entre os municípios mais bem avaliados do país em saneamento básico e ocupa a segunda posição no ranking Veja/Macroplan das melhores cidades brasileiras de médio e grande porte para viver.

A administração também cita reconhecimentos na área da educação e avanços em serviços públicos como parte do ambiente que torna Franca mais atrativa para empresas, trabalhadores e famílias.

Para o prefeito, a soma de infraestrutura, governança, qualidade de vida e ação direta do poder público sustenta a projeção de crescimento da cidade nos próximos anos. Ele afirmou que Franca pode alcançar entre 450 mil e 500 mil habitantes em 15 anos, com economia equivalente à de municípios de porte superior.

Ao final, Alexandre Ferreira reforçou o convite a empresários interessados em conhecer a cidade: “Vem para cá. Vem conhecer”.

SERVIÇO
Investe Franca - Secretaria de Inovação e Desenvolvimento
Empresas interessadas em conhecer oportunidades de investimento, incentivos, áreas disponíveis e projetos de expansão podem procurar a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento da Prefeitura de Franca.

Endereço: Rua Frederico Moura, 1.517 - Cidade Nova - Franca/SP
Telefone: (16) 3711-9830
E-mail: sede@franca.sp.gov.br
Site: Prefeitura de Franca

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