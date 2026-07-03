Franca, cidade com 360 mil habitantes localizada no nordeste paulista, quer deixar de esperar investidores e passou a ir atrás deles. Essa é a estratégia defendida pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB), que afirma ter colocado a Prefeitura em movimento para buscar empresas interessadas em expandir operações e apresentar a cidade como opção competitiva.

O pacote reúne infraestrutura, logística, mão de obra qualificada, incentivos fiscais, segurança jurídica, agilidade administrativa e bons indicadores de qualidade de vida. A estratégia foi confirmada em participação no podcast Arena GCN, do Portal GCN/Rede Sampi, comandado pelo jornalista Corrêa Neves Jr. (assista acima).

O prefeito afirmou que Franca reúne condições estruturais para disputar novos investimentos. Segundo ele, a cidade não enfrenta problemas de abastecimento de água e energia, possui estrutura viária robusta e está próxima de grandes rodovias, a cerca de 600 quilômetros de cinco centros consumidores: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia e Curitiba.