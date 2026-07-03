Franca, cidade com 360 mil habitantes localizada no nordeste paulista, quer deixar de esperar investidores e passou a ir atrás deles. Essa é a estratégia defendida pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB), que afirma ter colocado a Prefeitura em movimento para buscar empresas interessadas em expandir operações e apresentar a cidade como opção competitiva.
O pacote reúne infraestrutura, logística, mão de obra qualificada, incentivos fiscais, segurança jurídica, agilidade administrativa e bons indicadores de qualidade de vida. A estratégia foi confirmada em participação no podcast Arena GCN, do Portal GCN/Rede Sampi, comandado pelo jornalista Corrêa Neves Jr. (assista acima).
O prefeito afirmou que Franca reúne condições estruturais para disputar novos investimentos. Segundo ele, a cidade não enfrenta problemas de abastecimento de água e energia, possui estrutura viária robusta e está próxima de grandes rodovias, a cerca de 600 quilômetros de cinco centros consumidores: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia e Curitiba.
Na avaliação de Alexandre Ferreira, essa localização reduz custos e torna o município competitivo para empresas industriais, logísticas e de distribuição.
Busca ativa e ambiente de negócios
A mudança de postura, segundo o prefeito, está no papel assumido pela gestão municipal. A Prefeitura passou a atuar diretamente na prospecção de empresas, com atendimento a investidores e apresentação das vantagens competitivas da cidade.
Alexandre Ferreira afirmou que recebe empresários interessados em conhecer Franca e que a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento acompanha as tratativas. “Eu recebo todo mundo”, disse.
O tempo médio para abertura de empresas, segundo o prefeito, é inferior a oito horas.
Qualificação e inovação
O prefeito também destacou a formação de mão de obra como um dos diferenciais da cidade. Segundo ele, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico atua em parceria com o Sistema S, Fatec e Etec para alinhar cursos e capacitações às demandas do setor produtivo.
“Eu consigo oferecer gente com a habilidade e a competência que a empresa precisa”, afirmou.
Alexandre Ferreira citou ainda o avanço do parque tecnológico e instrumentos como a lei do sandbox, que permite às empresas iniciarem operações com menor carga burocrática até sua consolidação.
Incentivos e novas áreas empresariais
Entre as medidas adotadas para ampliar a competitividade, o prefeito mencionou a legislação municipal que reduziu o ISS de 5% para 2% e criou benefícios relacionados ao IPTU.
Segundo ele, os incentivos dependem de contrapartidas, como geração de empregos, aumento de faturamento e expansão produtiva. O modelo também vale para empresas já instaladas em Franca. “O crescimento da empresa que já está aqui também entra nos mesmos benefícios”, disse.
Outro ponto citado foi a criação das Áreas Específicas de Desenvolvimento, as AEDs, que permitem transformar áreas rurais em polos empresariais com infraestrutura urbana e localização estratégica, especialmente para empreendimentos industriais e logísticos.
Logística, e-commerce e novos setores
O prefeito afirmou que Franca vem se consolidando como polo de logística e comércio eletrônico. Ele citou a instalação de um centro de distribuição de 7,5 mil metros quadrados, com operação voltada ao mercado nacional.
Também mencionou a chegada de empresas dos setores de tecnologia agrícola, drones e máquinas, além da expansão de redes já consolidadas no município.
Na área de capacitação, Alexandre Ferreira destacou iniciativas ligadas ao e-commerce, que, segundo ele, já formaram mais de 2.500 pessoas.
Indicadores reforçam atratividade
Além das medidas econômicas, Franca reúne indicadores que reforçam sua posição como destino para novos investimentos. A cidade aparece entre os municípios mais bem avaliados do país em saneamento básico e ocupa a segunda posição no ranking Veja/Macroplan das melhores cidades brasileiras de médio e grande porte para viver.
A administração também cita reconhecimentos na área da educação e avanços em serviços públicos como parte do ambiente que torna Franca mais atrativa para empresas, trabalhadores e famílias.
Para o prefeito, a soma de infraestrutura, governança, qualidade de vida e ação direta do poder público sustenta a projeção de crescimento da cidade nos próximos anos. Ele afirmou que Franca pode alcançar entre 450 mil e 500 mil habitantes em 15 anos, com economia equivalente à de municípios de porte superior.
Ao final, Alexandre Ferreira reforçou o convite a empresários interessados em conhecer a cidade: “Vem para cá. Vem conhecer”.
SERVIÇO
Investe Franca - Secretaria de Inovação e Desenvolvimento
Empresas interessadas em conhecer oportunidades de investimento, incentivos, áreas disponíveis e projetos de expansão podem procurar a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento da Prefeitura de Franca.
Endereço: Rua Frederico Moura, 1.517 - Cidade Nova - Franca/SP
Telefone: (16) 3711-9830
E-mail: sede@franca.sp.gov.br
Site: Prefeitura de Franca
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