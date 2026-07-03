O delegado Alan Bazalha Lopes, que atualmente responde pela Delegacia Seccional de Polícia de Barretos durante as férias do titular e é delegado da Dise (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes) de Franca, e o tenente-coronel PM Luiz Eduardo Ulian Junqueira, comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior (15º BPM/I), sediado em Franca, participaram na quinta-feira, 2, da cerimônia de passagem de comando do 33º BPM/I, em Barretos.

Durante a solenidade, o tenente-coronel Alessandro Roberto Righetti assumiu o comando da unidade, substituindo o coronel Flavio Mira D'Arbo.

O evento reuniu autoridades das forças de segurança pública, além de policiais civis da Delegacia Seccional de Barretos e de municípios da região.