Quem chegou ao Cemitério Santo Agostinho, em Franca, na manhã desta sexta-feira, 3, encontrou uma cena de destruição. Placas de identificação arrancadas, pedras de mármore quebradas e túmulos danificados revelavam mais um ataque ao local, desta vez marcado não apenas por furtos, mas por atos de vandalismo que atingiram a memória de famílias francanas.
Os danos foram descobertos por jardineiros que trabalham no cemitério e imediatamente comunicaram os familiares dos sepultados.
Segundo as informações apuradas, criminosos invadiram o local durante a madrugada e destruíram revestimentos de mármore, placas de identificação e outras estruturas de diversos jazigos. Fragmentos dos materiais ficaram espalhados entre os túmulos.
Ao menos seis pontos diferentes do cemitério foram alvo da ação.
De acordo com relatos, esta não foi a primeira ocorrência registrada nos últimos dias. Antes do episódio desta sexta-feira, o cemitério já havia sido invadido pelo menos outras três vezes por criminosos interessados em furtar peças de bronze e alumínio instaladas nos túmulos.
Desta vez, porém, o cenário encontrado indicava uma ação voltada principalmente ao vandalismo.
As circunstâncias da invasão e a identificação dos responsáveis deverão ser apuradas pela polícia.
A Prefeitura de Franca foi procurada para comentar os atos de vandalismo e as medidas que poderão ser adotadas para reforçar a segurança no local, mas não havia se manifestado até a publicação desta reportagem.
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