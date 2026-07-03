Quem chegou ao Cemitério Santo Agostinho, em Franca, na manhã desta sexta-feira, 3, encontrou uma cena de destruição. Placas de identificação arrancadas, pedras de mármore quebradas e túmulos danificados revelavam mais um ataque ao local, desta vez marcado não apenas por furtos, mas por atos de vandalismo que atingiram a memória de famílias francanas.

Os danos foram descobertos por jardineiros que trabalham no cemitério e imediatamente comunicaram os familiares dos sepultados.

Segundo as informações apuradas, criminosos invadiram o local durante a madrugada e destruíram revestimentos de mármore, placas de identificação e outras estruturas de diversos jazigos. Fragmentos dos materiais ficaram espalhados entre os túmulos.