Depois de um sábado de sol e temperaturas agradáveis, o domingo, 5, deve manter o tempo favorável em Franca. A previsão aponta tempo firme, predomínio de sol e poucas nuvens ao longo do dia, sem expectativa de chuva.

Os termômetros devem registrar temperaturas amenas nas primeiras horas da manhã, com elevação gradual durante o dia e máxima próxima dos 26°C à tarde.

As condições meteorológicas devem favorecer atividades ao ar livre, encontros entre amigos e familiares e a movimentação em bares e restaurantes para acompanhar a partida da Seleção Brasileira contra a Noruega, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo está marcado para as 17h.