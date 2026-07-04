Depois de um sábado de sol e temperaturas agradáveis, o domingo, 5, deve manter o tempo favorável em Franca. A previsão aponta tempo firme, predomínio de sol e poucas nuvens ao longo do dia, sem expectativa de chuva.
Os termômetros devem registrar temperaturas amenas nas primeiras horas da manhã, com elevação gradual durante o dia e máxima próxima dos 26°C à tarde.
As condições meteorológicas devem favorecer atividades ao ar livre, encontros entre amigos e familiares e a movimentação em bares e restaurantes para acompanhar a partida da Seleção Brasileira contra a Noruega, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo está marcado para as 17h.
Apesar da atuação de uma frente fria sobre o estado de São Paulo, os maiores efeitos devem ficar concentrados nas regiões sul e leste paulista. Em Franca e no restante do interior, a previsão é de estabilidade, sem mudanças significativas no tempo.
A recomendação é apenas reforçar o agasalho durante a manhã e à noite. No período da tarde, o clima deve permanecer agradável, com condições ideais para quem pretende reunir a família ou os amigos para torcer pelo Brasil.
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