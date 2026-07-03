Um homem de 38 anos que era procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira, 2, em Franca. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto relacionado ao crime de ameaça.
A captura ocorreu na rua Cláudio Silveira, na Vila São Sebastião, após equipes da PM receberem informações do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre a existência da ordem judicial.
De posse das informações, os policiais seguiram até o endereço indicado e localizaram o suspeito. Segundo a corporação, ele foi informado sobre o mandado e não apresentou resistência durante a abordagem.
Após a detenção, o homem foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o delegado de plantão confirmou o cumprimento da ordem judicial.
Concluídos os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permaneceu à disposição da Justiça.
A ocorrência foi atendida pelos cabos Duarte e Caramori, da Polícia Militar.
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