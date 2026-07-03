Um homem de 38 anos que era procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira, 2, em Franca. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto relacionado ao crime de ameaça.

A captura ocorreu na rua Cláudio Silveira, na Vila São Sebastião, após equipes da PM receberem informações do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre a existência da ordem judicial.

De posse das informações, os policiais seguiram até o endereço indicado e localizaram o suspeito. Segundo a corporação, ele foi informado sobre o mandado e não apresentou resistência durante a abordagem.