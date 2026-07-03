Franca figura entre os municípios que mais geraram empregos com carteira assinada no Estado de São Paulo em 2026. Dados da Fundação Seade, com base nas informações do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), apontam que a cidade criou 4.958 vagas formais entre janeiro e maio deste ano, alcançando a sexta colocação no ranking estadual.
O desempenho coloca Franca à frente de importantes centros econômicos do interior paulista, como Sorocaba, que registrou 4.890 vagas no período, e Ribeirão Preto, com 4.883.
Somente em maio, o município apresentou saldo positivo de 311 novos postos de trabalho, garantindo presença entre as 15 cidades paulistas que mais contrataram no mês. No acumulado dos últimos 12 meses, Franca registra saldo de 1.107 empregos formais.
Franca fica atrás apenas de cinco cidades
No ranking estadual, apenas cinco municípios apresentaram desempenho superior ao de Franca nos primeiros cinco meses do ano. A liderança é da capital paulista, com 56.932 vagas criadas, seguida por Osasco (15.237), Bauru (8.197), Campinas (7.458) e Guarulhos (6.477).
Franca aparece logo na sequência, consolidando-se entre os principais polos de geração de empregos do estado.
São Paulo lidera criação de vagas no país
Os números locais acompanham o desempenho do Estado de São Paulo, que segue na liderança nacional da geração de empregos formais.
Entre janeiro e maio, foram criadas 215.924 vagas com carteira assinada em território paulista, o equivalente a quase 1,5 mil novos empregos por dia. Apenas em maio, o saldo foi de 18.224 postos de trabalho.
Segundo a Fundação Seade, São Paulo respondeu por 28% de todas as vagas geradas no Brasil no período e concentrou 58% dos empregos criados na região Sudeste.
Serviços puxam contratações
O setor de serviços foi o principal responsável pela abertura de vagas no estado em maio, com saldo positivo de 15.063 empregos.
Os destaques ficaram para as áreas de administração pública, educação, saúde, serviços sociais, transporte, armazenagem, correios, tecnologia da informação e serviços profissionais.
A agricultura também apresentou resultado expressivo, com 4.553 novos postos de trabalho criados no mês.
Outro indicador positivo é o salário médio de admissão. Em maio, São Paulo registrou o maior rendimento médio inicial do país, de R$ 2.673,15, cerca de 12% acima da média nacional, que ficou em R$ 2.384,10.
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