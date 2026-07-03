Franca figura entre os municípios que mais geraram empregos com carteira assinada no Estado de São Paulo em 2026. Dados da Fundação Seade, com base nas informações do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), apontam que a cidade criou 4.958 vagas formais entre janeiro e maio deste ano, alcançando a sexta colocação no ranking estadual.

O desempenho coloca Franca à frente de importantes centros econômicos do interior paulista, como Sorocaba, que registrou 4.890 vagas no período, e Ribeirão Preto, com 4.883.

Somente em maio, o município apresentou saldo positivo de 311 novos postos de trabalho, garantindo presença entre as 15 cidades paulistas que mais contrataram no mês. No acumulado dos últimos 12 meses, Franca registra saldo de 1.107 empregos formais.

Franca fica atrás apenas de cinco cidades