03 de julho de 2026
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FINAL FELIZ

Abandonado após mudança, cachorro ganha novo lar em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Cachorro estava aparentemente saudável, mas sem os cuidados do responsável
Cachorro estava aparentemente saudável, mas sem os cuidados do responsável

O que começou como uma denúncia de possível abandono terminou com um novo começo para um cachorro deixado sozinho em uma residência em Franca. O animal, que permaneceu no imóvel após a mudança do antigo morador, foi adotado por uma vizinha que já vinha cuidando dele e fornecendo água e alimentação.

O caso foi descoberto na manhã dessa quinta-feira, 2, quando uma equipe da Guarda Civil Municipal foi acionada para averiguar a situação.

Ao chegarem ao endereço, os guardas encontraram o cachorro sozinho na residência. Apesar de aparentar estar saudável, o animal estava sem os cuidados diretos do tutor.

Durante as diligências, a equipe ouviu testemunhas, identificou a proprietária do imóvel e conseguiu localizar o responsável pelo cachorro.

Segundo a Guarda Civil Municipal, o homem compareceu ao local, entregou as chaves da residência à proprietária e autorizou que o animal permanecesse sob os cuidados da vizinha, que já vinha auxiliando o cachorro desde que ele foi deixado no imóvel.

Diante da situação, os agentes lavraram um Auto de Infração Ambiental e aplicaram multa de R$ 654 ao tutor. A penalidade foi baseada na Lei Complementar Municipal nº 9/1996, que prevê sanções para casos de crueldade e maus-tratos contra animais.

Ao final da ocorrência, o cachorro foi oficialmente entregue à nova tutora.

O desfecho encerrou um caso que mobilizou a Guarda Civil Municipal ao longo do dia e garantiu ao animal um novo lar, onde continuará recebendo cuidados e proteção.

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