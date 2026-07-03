O que começou como uma denúncia de possível abandono terminou com um novo começo para um cachorro deixado sozinho em uma residência em Franca. O animal, que permaneceu no imóvel após a mudança do antigo morador, foi adotado por uma vizinha que já vinha cuidando dele e fornecendo água e alimentação.

O caso foi descoberto na manhã dessa quinta-feira, 2, quando uma equipe da Guarda Civil Municipal foi acionada para averiguar a situação.

Ao chegarem ao endereço, os guardas encontraram o cachorro sozinho na residência. Apesar de aparentar estar saudável, o animal estava sem os cuidados diretos do tutor.