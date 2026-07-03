O que começou como uma denúncia de possível abandono terminou com um novo começo para um cachorro deixado sozinho em uma residência em Franca. O animal, que permaneceu no imóvel após a mudança do antigo morador, foi adotado por uma vizinha que já vinha cuidando dele e fornecendo água e alimentação.
O caso foi descoberto na manhã dessa quinta-feira, 2, quando uma equipe da Guarda Civil Municipal foi acionada para averiguar a situação.
Ao chegarem ao endereço, os guardas encontraram o cachorro sozinho na residência. Apesar de aparentar estar saudável, o animal estava sem os cuidados diretos do tutor.
Durante as diligências, a equipe ouviu testemunhas, identificou a proprietária do imóvel e conseguiu localizar o responsável pelo cachorro.
Segundo a Guarda Civil Municipal, o homem compareceu ao local, entregou as chaves da residência à proprietária e autorizou que o animal permanecesse sob os cuidados da vizinha, que já vinha auxiliando o cachorro desde que ele foi deixado no imóvel.
Diante da situação, os agentes lavraram um Auto de Infração Ambiental e aplicaram multa de R$ 654 ao tutor. A penalidade foi baseada na Lei Complementar Municipal nº 9/1996, que prevê sanções para casos de crueldade e maus-tratos contra animais.
Ao final da ocorrência, o cachorro foi oficialmente entregue à nova tutora.
O desfecho encerrou um caso que mobilizou a Guarda Civil Municipal ao longo do dia e garantiu ao animal um novo lar, onde continuará recebendo cuidados e proteção.
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