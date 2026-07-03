Veja o obituário desta sexta-feira, 3, em Franca:

Nome: José Romildo do Prado

Idade: Não informada

Local do velório: Velório Santo Agostinho, sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Reginaldo Fernandes Teixeira

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista

Horário previsto do sepultamento: 15h45