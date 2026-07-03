Veja o obituário desta sexta-feira, 3, em Franca:
Nome: José Romildo do Prado
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Reginaldo Fernandes Teixeira
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista
Horário previsto do sepultamento: 15h45
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