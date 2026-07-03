O 4º Simpósio de Psicanálise será realizado nesta sexta-feira, 3, e sábado, 4, no Auditório "Professora Dra. Edna Maria Campanhol", no Uni-Facef II, em Franca. Promovido pelo Curso de Especialização em Psicanálise Franca e pelo Instituto de Psicanálise Virgínias, o encontro terá como tema "Sonhar o Futuro: por uma psicanálise insubmissa" e contará com a participação da psicanalista, professora e pesquisadora Isildinha Baptista Nogueira como conferencista convidada.

Referência nacional na psicanálise

Reconhecida como uma das principais intelectuais brasileiras no campo da psicanálise e das relações raciais, Isildinha Baptista Nogueira desenvolve pesquisas sobre os efeitos psíquicos do racismo, a identidade racial e os processos de subjetivação na sociedade brasileira.

Sua trajetória reúne atuação acadêmica, clínica e de pesquisa, marcada pelo diálogo entre psicanálise, cultura, educação, diversidade e direitos humanos. A organização do simpósio destaca que sua produção teórica e clínica contribuiu para ampliar o debate sobre a constituição da subjetividade e consolidou a autora como uma das principais referências contemporâneas da área.

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