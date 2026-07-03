O 4º Simpósio de Psicanálise será realizado nesta sexta-feira, 3, e sábado, 4, no Auditório "Professora Dra. Edna Maria Campanhol", no Uni-Facef II, em Franca. Promovido pelo Curso de Especialização em Psicanálise Franca e pelo Instituto de Psicanálise Virgínias, o encontro terá como tema "Sonhar o Futuro: por uma psicanálise insubmissa" e contará com a participação da psicanalista, professora e pesquisadora Isildinha Baptista Nogueira como conferencista convidada.
Referência nacional na psicanálise
Reconhecida como uma das principais intelectuais brasileiras no campo da psicanálise e das relações raciais, Isildinha Baptista Nogueira desenvolve pesquisas sobre os efeitos psíquicos do racismo, a identidade racial e os processos de subjetivação na sociedade brasileira.
Sua trajetória reúne atuação acadêmica, clínica e de pesquisa, marcada pelo diálogo entre psicanálise, cultura, educação, diversidade e direitos humanos. A organização do simpósio destaca que sua produção teórica e clínica contribuiu para ampliar o debate sobre a constituição da subjetividade e consolidou a autora como uma das principais referências contemporâneas da área.
Programação
A programação começa na manhã desta sexta-feira com a oficina "O que as relações raciais têm a ver com a psicanálise?". À tarde, será realizado um seminário clínico coordenado por Isildinha Baptista Nogueira.
A abertura oficial ocorre às 19 horas, seguida da conferência "Efeitos do racismo no narcisismo do sujeito negro", ministrada pela convidada.
No sábado, o evento terá a apresentação "Conectando a clínica, cultura, territórios, resistências e afetos", além do seminário teórico "A escuta do sujeito negro", também conduzido por Isildinha. O encerramento contará com sessão de autógrafos.
Obra em destaque
Durante o simpósio, também será discutido o livro "A Cor do Inconsciente: Significações do Corpo Negro", de autoria de Isildinha Baptista Nogueira.
Na obra, a autora propõe uma reflexão sobre os efeitos psíquicos do racismo na constituição da subjetividade, analisando como o corpo negro é atravessado por significações históricas, culturais e inconscientes. O livro é apresentado pela organização como uma leitura fundamental para compreender desafios contemporâneos da clínica e da cultura.
As atividades serão realizadas no Uni-Facef II, localizado na Avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso. As inscrições podem ser realizadas clicando aqui.
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