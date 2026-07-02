Uma câmera de segurança registrou o momento em que um motociclista ficou ferido após uma colisão com uma SUV no início da tarde desta quinta-feira, 2, em um cruzamento da região central de Franca.

O acidente aconteceu na avenida Major Nicácio, no cruzamento com a rua Marechal Caxias. As imagens mostram que o motorista de um Jeep Compass avança a sinalização de parada obrigatória e entra na avenida. Instantes depois, o veículo é atingido por uma motocicleta que seguia pela via no sentido bairro-centro.

Com a força do impacto, o motociclista é arremessado ao chão. Apesar da violência da batida, ele sofreu uma contusão no cotovelo.