Uma câmera de segurança registrou o momento em que um motociclista ficou ferido após uma colisão com uma SUV no início da tarde desta quinta-feira, 2, em um cruzamento da região central de Franca.
O acidente aconteceu na avenida Major Nicácio, no cruzamento com a rua Marechal Caxias. As imagens mostram que o motorista de um Jeep Compass avança a sinalização de parada obrigatória e entra na avenida. Instantes depois, o veículo é atingido por uma motocicleta que seguia pela via no sentido bairro-centro.
Com a força do impacto, o motociclista é arremessado ao chão. Apesar da violência da batida, ele sofreu uma contusão no cotovelo.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para uma unidade de saúde para avaliação médica.
A motorista da SUV permaneceu no local e acompanhou o atendimento.
A Polícia Militar também foi acionada, compareceu ao cruzamento e registrou a ocorrência.
As circunstâncias do acidente serão apuradas.
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