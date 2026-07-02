02 de julho de 2026
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DESATENÇÃO

SUV avança cruzamento e motociclista acaba no chão; ASSISTA

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Motorista avançou pare na Marechal Caxias com a Major Nicácio, na região Central de Franca
Motorista avançou pare na Marechal Caxias com a Major Nicácio, na região Central de Franca

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um motociclista ficou ferido após uma colisão com uma SUV no início da tarde desta quinta-feira, 2, em um cruzamento da região central de Franca.

O acidente aconteceu na avenida Major Nicácio, no cruzamento com a rua Marechal Caxias. As imagens mostram que o motorista de um Jeep Compass avança a sinalização de parada obrigatória e entra na avenida. Instantes depois, o veículo é atingido por uma motocicleta que seguia pela via no sentido bairro-centro.

Com a força do impacto, o motociclista é arremessado ao chão. Apesar da violência da batida, ele sofreu uma contusão no cotovelo.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para uma unidade de saúde para avaliação médica.

A motorista da SUV permaneceu no local e acompanhou o atendimento.

A Polícia Militar também foi acionada, compareceu ao cruzamento e registrou a ocorrência.

As circunstâncias do acidente serão apuradas.

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