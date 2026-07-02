02 de julho de 2026
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SHOWS GRATUITOS

Franca terá shows gratuitos do Música em Todos os Cantos

Por Lara Santiago | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Terminal de Ônibus 'Ayrton Senna' recebe Paulo Gimenes na manhã de sábado
Terminal de Ônibus 'Ayrton Senna' recebe Paulo Gimenes na manhã de sábado

Quem estiver em Franca poderá acompanhar apresentações gratuitas de música entre sexta-feira, 3, e domingo, 5, por meio do projeto Música em Todos os Cantos, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura em parceria com a Sociedade Esportiva Franca.

A programação começa na sexta-feira, das 16h às 18h, no Poliesportivo, com apresentação de Marcelo Chagas.

No sábado, 4, o projeto terá duas atrações. Pela manhã, das 10h às 12h, Paulo Gimenes se apresenta no Terminal de Ônibus "Ayrton Senna", na região central da cidade. À tarde, das 16h às 18h, Beny Chagas sobe ao palco no Parque dos Trabalhadores, localizado no Parque dos Pinhais.

O encerramento será no domingo, 5, novamente no Poliesportivo, das 9h às 11h, com apresentação do DuoVox. O repertório inclui músicas de pop e rock nacional e internacional.

As apresentações são gratuitas e fazem parte da programação cultural realizada pelo município para levar música a diferentes espaços públicos da cidade.

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