Quem estiver em Franca poderá acompanhar apresentações gratuitas de música entre sexta-feira, 3, e domingo, 5, por meio do projeto Música em Todos os Cantos, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura em parceria com a Sociedade Esportiva Franca.

A programação começa na sexta-feira, das 16h às 18h, no Poliesportivo, com apresentação de Marcelo Chagas.

No sábado, 4, o projeto terá duas atrações. Pela manhã, das 10h às 12h, Paulo Gimenes se apresenta no Terminal de Ônibus "Ayrton Senna", na região central da cidade. À tarde, das 16h às 18h, Beny Chagas sobe ao palco no Parque dos Trabalhadores, localizado no Parque dos Pinhais.