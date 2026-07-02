Um acidente de trânsito registrado na tarde desta quarta-feira, 1º, na rodovia MG-344, em Ibiraci (MG), deixou um motorista ferido e mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária. A ocorrência aconteceu na altura do km 19 e envolveu dois veículos.

Segundo informações da Polícia Militar, uma Fiat Strada teria atravessado repentinamente a pista, o que resultou na colisão com uma Fiat Ducato que trafegava no sentido Claraval–Ibiraci.

Com o impacto, o condutor da Fiat Strada sofreu ferimentos leves. Ele recebeu atendimento inicial ainda no local e, posteriormente, foi encaminhado para avaliação médica. O motorista da Fiat Ducato não se feriu.