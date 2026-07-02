02 de julho de 2026
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RODOVIA

Colisão entre dois veículos deixa um ferido em Ibiraci

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/PMRV
Fiat Ducato após acidente
Fiat Ducato após acidente

Um acidente de trânsito registrado na tarde desta quarta-feira, 1º, na rodovia MG-344, em Ibiraci (MG), deixou um motorista ferido e mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária. A ocorrência aconteceu na altura do km 19 e envolveu dois veículos.

Segundo informações da Polícia Militar, uma Fiat Strada teria atravessado repentinamente a pista, o que resultou na colisão com uma Fiat Ducato que trafegava no sentido Claraval–Ibiraci.

Com o impacto, o condutor da Fiat Strada sofreu ferimentos leves. Ele recebeu atendimento inicial ainda no local e, posteriormente, foi encaminhado para avaliação médica. O motorista da Fiat Ducato não se feriu.

Durante o atendimento da ocorrência, a rodovia permaneceu parcialmente sinalizada para garantir a segurança dos motoristas que passavam pelo trecho.

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