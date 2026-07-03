Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira, 2, durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca, no Jardim Luiza II, zona Norte da cidade.
De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. A investigação teve início após a equipe receber denúncias sobre a comercialização de drogas em uma casa do bairro. Desde então, os policiais passaram a realizar monitoramentos e campanas.
Durante a operação, os agentes abordaram o suspeito, de 25 anos, e encontraram diversas porções de drogas já preparadas para a venda.
Ao todo, foram apreendidos 1,280 quilo de maconha, distribuídos em um tijolo grande, um tijolo menor e três porções, além de 15 gramas de cocaína na forma de pasta-base, divididas em sete pedras.
Os policiais também recolheram duas balanças de precisão, um rolo de plástico filme, uma faca de cozinha e diversos sacos plásticos do tipo ziplock, materiais normalmente utilizados para o preparo, fracionamento e embalagem dos entorpecentes.
Além das drogas, foram apreendidos um caderno e duas folhas com anotações que podem estar relacionadas à comercialização dos entorpecentes, bem como dois celulares - um da marca Apple e outro Motorola - que serão periciados e analisados durante a continuidade das investigações.
O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar possíveis envolvidos no esquema de tráfico de drogas.
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