Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira, 2, durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca, no Jardim Luiza II, zona Norte da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. A investigação teve início após a equipe receber denúncias sobre a comercialização de drogas em uma casa do bairro. Desde então, os policiais passaram a realizar monitoramentos e campanas.

Durante a operação, os agentes abordaram o suspeito, de 25 anos, e encontraram diversas porções de drogas já preparadas para a venda.